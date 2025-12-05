scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'रात को हमारे फ्लैट में दो लड़कियां आईं थीं...', लड़कों को भारी पड़ा दोस्तों को बुलाना, बताया किस्सा

बेंगलुरु की हाउसिंग सोसाइटी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर दो बैचलर युवक पर उसके मकान मालिक ने 5000 का जुर्माना सिर्फ इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके रूम पर दो लड़कियां रात में रुकी थीं.

Advertisement
X
बेंगलुरु में दो बैचलर पर लगा 5000 रुपये का जुर्माना. (Photo : pexels )
बेंगलुरु में दो बैचलर पर लगा 5000 रुपये का जुर्माना. (Photo : pexels )

सोशल मीडिया पर बेंगलुरु के हाउसिंग सोसाइटी की खबर तेजी से वायरल हो रही है. यहां साथ रह रहे दो युवक पर उनके मकान मालिक ने 5000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है. ये जुर्माना सिर्फ इसलिए लगाया गया क्योंकि उसके फ्लैट पर रात में दो लड़कियां रुकी थीं. 

व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर उस बिल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें सोसायटी ने जुर्माना लगाया है और कैप्शन में पूछा है कि क्या हम इसपर कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं. 

क्या है पूरा मामला? 

सोशल मीडिया रेडिट पर एक युवक ने पोस्ट कर बताया कि उसके मकान मालिक ने उसपर 5000 रुपये का जुर्माना सिर्फ इसलिए लगा दिया है क्योंकि 31 अक्तूबर की रात दो लड़कियां उनके फ्लैट पर रुक गई थीं, जिसके बाद से उनपर ये एक्शन लिया गया. 

 

Unfair Treatment of Bachelors in Society. Is there anything we can do to get fair treatment?
byu/_NoGod_ inbangalore

बिना चेतावनी के लगाया जुर्माना

अपने पोस्ट के साथ शख्स ने इनवॉइस का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि आखिर क्यों उसपर ये पेनाल्टी लगाई गई है. अपनी सोसाइटी के इस हरकत से नाराज युवक ने कहा कि यह उसकी पहली गलती थी और बिना किसी चेतावनी के फाइन मार दिया गया. शख्स आगे लिखता है कि भले ये मुद्दा छोटा हो, लेकिन बैचलर होने के कारण ऐसा व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है. अपने पोस्ट में युवक ने ये भी बताया कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी का नियम है कि वो रात में अपने फ्लैट पर मेहमान नहीं रख सकते हैं. हालांकि, परिवार के साथ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है.

Advertisement

सोशल मीडिया यूजर से मांगी राय 

इस मामले पर युवक ने सोशल मीडिया यूजर से मदद मांगते हुए पूछा है कि क्या वह ऐसा कुछ कर सकता है जिससे सोसाइटी अपने इस फैसले पर दोबारा विचार कर सके. पोस्ट वायरल होते ही कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है.कई यूजर ने उसे सोसाइटी छोड़ देने की सलाह दी है. एक यूजर ने लिखा कि यह हमारे देश की सांस्कृतिक समस्या है जो जल्दी खत्म नहीं होगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement