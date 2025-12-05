'रात को हमारे फ्लैट में दो लड़कियां आईं थीं...', लड़कों को भारी पड़ा दोस्तों को बुलाना, बताया किस्सा

सोशल मीडिया पर बेंगलुरु के हाउसिंग सोसाइटी की खबर तेजी से वायरल हो रही है. यहां साथ रह रहे दो युवक पर उनके मकान मालिक ने 5000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है. ये जुर्माना सिर्फ इसलिए लगाया गया क्योंकि उसके फ्लैट पर रात में दो लड़कियां रुकी थीं.

व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर उस बिल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें सोसायटी ने जुर्माना लगाया है और कैप्शन में पूछा है कि क्या हम इसपर कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं.

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया रेडिट पर एक युवक ने पोस्ट कर बताया कि उसके मकान मालिक ने उसपर 5000 रुपये का जुर्माना सिर्फ इसलिए लगा दिया है क्योंकि 31 अक्तूबर की रात दो लड़कियां उनके फ्लैट पर रुक गई थीं, जिसके बाद से उनपर ये एक्शन लिया गया.

बिना चेतावनी के लगाया जुर्माना

अपने पोस्ट के साथ शख्स ने इनवॉइस का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि आखिर क्यों उसपर ये पेनाल्टी लगाई गई है. अपनी सोसाइटी के इस हरकत से नाराज युवक ने कहा कि यह उसकी पहली गलती थी और बिना किसी चेतावनी के फाइन मार दिया गया. शख्स आगे लिखता है कि भले ये मुद्दा छोटा हो, लेकिन बैचलर होने के कारण ऐसा व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है. अपने पोस्ट में युवक ने ये भी बताया कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी का नियम है कि वो रात में अपने फ्लैट पर मेहमान नहीं रख सकते हैं. हालांकि, परिवार के साथ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है.

सोशल मीडिया यूजर से मांगी राय

इस मामले पर युवक ने सोशल मीडिया यूजर से मदद मांगते हुए पूछा है कि क्या वह ऐसा कुछ कर सकता है जिससे सोसाइटी अपने इस फैसले पर दोबारा विचार कर सके. पोस्ट वायरल होते ही कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है.कई यूजर ने उसे सोसाइटी छोड़ देने की सलाह दी है. एक यूजर ने लिखा कि यह हमारे देश की सांस्कृतिक समस्या है जो जल्दी खत्म नहीं होगी.



