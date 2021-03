Facebook, Whatsapp डाउन, यूजर्स ने डाले ऐसे-ऐसे मीम्स कि जकरबर्ग भी लोट-पोट हो जाएंगे!

शुक्रवार का दिन बीतने को ही था कि सोशल मीडिया पर एक मुद्दे को लेकर हलचल मच गई है. हलचल मची है इस बात पर कि वर्तमान में सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म- फेसबुक, वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम डाउन हो गए, जिसके चलते लोग इन प्लेटफॉर्म पर कुछ भी मैसेज नहीं कर पा रहे थे. इसे लेकर शुरुआत में लोगों को लगा कि उनके ही फोन में कोई दिक्कत आ रही होगी. लेकिन अब धीरे-धीरे जब बाकी लोगों ने भी मैसेज करने में आ रही दिक्कतों को लेकर ट्विटर पर लिखना शुरू किया तो सबको धीरे-धीरे पता चलने लगा है कि केवल उन्हीं के साथ नहीं बल्कि बाकी लोगों के साथ भी इन प्लेटफॉर्म्स पर मैसेज भेजने में दिक्कत आ रही है. इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स की जो प्रतिक्रिया आ रही हैं, उसे देखा जा सकता है:-

वॉट्सऐप डाउन होने पर एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा है कि- वॉट्सऐप डाउन होते ही यूजर्स किस तरह डाटा ऑन-ऑफ करने लगे-

एक और यूजर ने वॉट्सऐप और टेलीग्राम के कंपटीशन पर मीम बनाते हुए लिखा कि वॉट्सऐप के डाउन हो जाने पर टेलीग्राम के मालिक कैसे फील कर रहे होंगे-

चूंकि वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम पर भी अब फेसबुक की ही ओनरशिप है इसलिए तीनों में दिक्कत एक साथ आई, लेकिन ट्विटर के साथ ऐसा नहीं है. इसलिए लोग फेसबुक की ओनरशिप वाले इन तीनों प्लेटफार्म के बारे में आ रही दिक्कत के बारे में बताने के लिए ट्विटर पर रुख करने लगे. इसे लेकर एक यूजर ने एक फेमस मीम शेयर किया है जिसमें यूजर्स ट्विटर की तरफ प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने यूजर्स को देखकर हैरान हो रहे हैं.

एक यूजर ने इंटरनेट मैसेंजर से पहले के यानी टेक्स्ट मैसेजिंग के जमाने की याद दिलाते हुए लोगों से पर्सनल नंबर मांगना शुरू कर दिया. इन्होने लिखा कि यही मौका है कि टेक्स्ट मैसेज के लिए तो नंबर दे दो. शायद इसे ही सही अर्थों में कहते हैं- आपदा में अवसर तलाशना

अब इस पूरे डाउन को लेकर व्हाट्सएप्प ने भी ट्विटर पर आकर बता दिया है कि कुछ पल के लिए दिक्कत आई थी लेकिन अब सब सही हो गया है. व्हाट्सएप्प ने लिखा है कि 'आपके धैर्य के लिए शुक्रिया, ये 45 मिनट का मसला था, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं.'

फिलहाल इन प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे डाउन की समस्या सुलझ गई है. आप आराम से अपने चहेतों को मैसेज और वीडियो कॉल कर सकते हैं.