सिंदूर-सेक्शुअल ड्राइव का क्या है कनेक्शन? ट्विटर पर छिड़ी बहस

'ओम शांति ओम' फिल्म का एक बेहद पॉपुलर डायलॉग है- 'एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू!' सोशल मीडिया पर यही डायलॉग एक बार फिर से चर्चा में है. लेकिन इसकी वजह फिल्म नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक पोस्ट. दरअसल, ट्विटर पर एक यूजर ने सिंदूर को लेकर ऐसा पोस्ट किया है, जो अब सुर्खियां बटोर रहा है. आइए जानते हैं पूरा मामला..

बता दें कि ट्विटर यूजर @rohshah07 ने बीते दिन एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने दो स्क्रीनशॉट शेयर किए. इन स्क्रीनशॉट में एक लड़की सिंदूर के फायदे बता रही है. एक स्क्रीनशॉट में लिखा है- 'क्या सिंदूर लगाने से वाकई में कोई फायदा होता है?'

वहीं दूसरे स्क्रीनशॉट में इसका जवाब दिया गया है और दावा किया गया है कि सिंदूर के ये-ये फायदे हैं-

1- सिंदूर आपकी बॉडी को ठंडा रखता है.

2- ये आपको रिलैक्स करता है.

3- सिंदूर सेक्शुअल ड्राइव को ट्रिगर करता है.

देखते ही देखते ट्विटर यूजर का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट को 5 हजार से अधिक लोगों लाइक कर चुके हैं. सैकड़ों यूजर्स ने इसपर रिएक्ट भी किया है. सोशल मीडिया पर इसको लेकर मिलिजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली.

कई यूजर ने कहा कि Mercury मिश्रित सिंदूर शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि सिंदूर लगाना सदियों पुरानी एक प्रथा है. कुछ यूजर ने इसे अपनी-अपनी पसंद बताया है.

कुछ यूजर्स ने तो इस वायरल पोस्ट पर 'ओम शांति ओम' फिल्म का डायलॉग- 'एक चुटकी सिंदूर की कीमत...' वाले मीम भी शेयर किए हैं. आइए देखते हैं यूजर्स की कुछ खास प्रतिक्रियाएं...

Lots of herbal sindoor on the market now, no need to poison yourself.

Ppl in the past used cinnabar/vermilion because they didn't know the harms. They wouldnt have used it either if they had known. It's not betraying tradition to stop doing something that is harmful. — Anamika (@anamika714) May 12, 2022

