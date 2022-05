कौन है वह पैसेंजर जिसने पायलट के बेहोश होने पर लैंड कराया विमान?

आप हवा में हों और अचानक आपके हवाई जहाज का पायलट बेहोश हो जाए. ऐसी हालत में कोई पैसेंजर क्या करेगा? जाहिर है उसकी हालत खराब होना लाजिमी है. लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, जहां एक पैसेंजर ने बिना किसी पूर्व अनुभव के प्लेन को सुरक्षित लैंड करा दिया. दरअसल, वो जिस प्लेन में सवार था उसका पायलट बीमार होने के बाद अचेत अवस्था में चला गया था.

39 वर्षीय इस पैसेंजर का नाम डैरेन हैरिसन (Darren Harrison) है. हैरिसन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स (ATC) की मदद से प्लेन को रनवे पर उतारने में कामयाब रहे. उनके इस कारनामे से हर कोई हैरान है, क्योंकि उन्होंने इसके पहले कभी प्लेन नहीं उड़ाया था. लेकिन पायलट के बेहोश होने पर उन्होंने ना सिर्फ प्लेन को उड़ाया बल्कि उसकी सेफ लैंडिंग भी करवाई. अमेरिका में रहने वाले डैरेन हैरिसन के बारे में हर कोई जानना चाहता है.

पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है प्लेन उड़ाने वाला शख्स

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, डैरेन हैरिसन पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं. उन्होंने हाल ही में Cessna 208 Caravan प्लेन की फ्लोरिडा के पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Palm Beach International Airport) पर सफल लैंडिंग करवाई. हैरिसन फिशिंग करने के बाद अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के पास लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनके प्लेन का पायलट बेहोश हो गया.



पायलट के बेहोश होने के बाद खुद संभाली प्लेन की कमान

जैसे ही इस मिनी प्लेन के पैसेंजर डैरेन हैरिसन को पता चला कि उनका पायलट बेहोश हो गया है, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया. हैरिसन ने कहा- 'मेरा पायलट होश में नहीं है और मुझे प्लेन उड़ाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है.' तब हैरिसन डेस्टिनेशन से करीब 112 किमी दूर थे.

This is brand new video (courtesy of Jeff Chandler) of a passenger landing a plane today at PBIA.



His pilot had passed out, and the passenger with zero flight experience was forced to land the plane.



Team coverage of this amazing landing is on @WPBF25News at 11. pic.twitter.com/jFLIlTp6Zs