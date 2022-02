समंदर किनारे तैर रहा था शख्स, 2 टुकड़े कर निगल गई 14 फीट की शार्क

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में (Sydney, Australia) में एक तैराक खतरनाक शार्क (Shark Attack) का निवाला बन गया. शार्क के हमले में तैराक की दर्दनाक मौत (Swimmer Killed) हो गई. वहां मौजूद दूसरे लोग अपनी आंखों के सामने इस दिल दहला देने वाली घटना को देखकर सिहर उठे.

शार्क के हमले के वक्त तैराक मदद के लिए चिल्ला रहा था. लेकिन लोग असहाय थे. एक चश्मदीद ने बताया कि पानी तैराक के खून से लाल हो गया था. शार्क के मुंह में तैराक के शरीर के टुकड़े थे. बाद में बचाव दल के अधिकारियों को पानी में कुछ मानव अवशेष मिले.

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, तैराक दोपहर में सिडनी के व्यस्त Little Bay Beach पर तैर रहा था, तभी अचानक 14 फीट की बड़ी व्हाइट शार्क ने उसपर अटैक कर दिया. Beach पर तैराक की चीख-पुकार सुनकर बचाव दल अलर्ट हो गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. कुछ पल संघर्ष करने के बाद शार्क ने तैराक के शरीर के दो टुकड़े कर दिए.

पानी में मानव अवशेष मिले

न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कहा कि वो Shark Attack की जांच कर रहे हैं. उन्हें पानी में मानव अवशेष मिले हैं. साल 1963 के बाद सिडनी में यह दूसरा घातक शार्क हमला है. 1963 में शार्क के हमले में अभिनेत्री Marcia Hathaway की मौत हो गई थी.

इस घटना को Beach पर मौजूद कुछ लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. फुटेज में एक मछुआरे को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, 'किसी को अभी-अभी शार्क ने खाया है'.

