कब्र से निकाली दोस्त की लाश, फिर बाइक पर बिठाकर शहर घुमाया!

साउथ अमेरिकी (South America) देश इक्वाडोर (Ecuador) में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब एक ग्रुप अपने दोस्त की लाश को बाइक (Dead Body On Bike) पर लेकर घूमते दिखा. इन लोगों ने लाश को कब्र से निकालकर बाइक पर रखा और सड़कों पर निकल पड़े. जिसने ये भी नजारा देखा, चौंक पड़ा. आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी...

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, 21 वर्षीय एरिक सडेनो (Erick Cedeno) नाम के युवक की हाल ही मौत हो गई थी. तब एरिक के दोस्त उसके अंतिम संस्कार पर नहीं आ पाए थे. मृतक एरिक सडेनो को बाइक राइड काफी पसंद थी. ऐसे में उसके दोस्तों ने अजीबोगरीब काम किया.

उन्होंने एरिक के शव को कब्र से निकाला और बाइक राइड की विश पूरी की. बताया गया कि इसके लिए मृतक के पैरेंट्स से इजाजत ली गई थी. शव को बाइक पर बिठाकर राइड करवाई गई. इस दौरान लोग तस्वीरें खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे.

जब बाइक पर लाश लेकर निकले लोग..

रिपोर्ट के अनुसार, सड़क पर करीब सात लोगों का एक ग्रुप बाइक पर लाश (Dead Body Bike Ride) को लेकर निकला था. एक बाइक पर तीन लोग बैठे थे, इसमें बीच में एक शव रखा था. बताया गया कि ये लोग अपने मरे हुए दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहे थे. उन्होंने उसकी कब्र पर शराब की बूंदें भी छिड़की थीं.

