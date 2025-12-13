scorecardresearch
 
3.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में है सिर्फ एक शराब की दुकान! सिर्फ इन लोगों को देते हैं बोतल

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सिर्फ एक शराब की दुकान है. यह दुकान सिर्फ विदेशियों को शराब बेचती थी. अब यहां से दूसरे लोग भी शराब खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं.

इस देश में शराब की है सिर्फ एक दुकान (Photo - Getty)
सऊदी अरब की आबादी करीब 3.5 करोड़ है. इतने लोगों के लिए वहां सिर्फ एक शराब की दुकान है. इस दुकान में सभी लोगों को शराब भी नहीं मिलती है. यहां से शराब खरीदने के लिए कई सारे नियम-कानून बनाए गए हैं. ऐसे में जानते हैं आखिर क्यों यहां सिर्फ एक ही शराब की दुकान है और यहां शराब लेने के क्या नियम हैं. 

सऊदी अरब एक इस्लामिक राष्ट्र है. इस वजह से वहां शराब की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक है. सिर्फ विदेशी मेहमानों, विशेषकर राजनयिकों और अति विशेष अवसर के लिए वहां शराब की आपूर्ति होती है. इसके लिए राजधानी रियाद में सिर्फ एक दुकान है. 

सऊदी में है सिर्फ एक शराब की दुकान
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब में अब गैर-मुस्लिम निवासियों के लिए भी वहां की एक मात्र दुकान ने शराब बेचना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके लिए कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं. यहां से शराब केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जब वे पर्याप्त रूप से अमीर होंगे.

सऊदी अरब ने शराब की बिक्री पर अपने कड़े प्रतिबंधों में ढील तो दे रहा है, लेकिन यह छूट तभी दी जाएगी जब वे इसके लिए जरूरी शर्त पूरी करते हों. इसके लिए आपको कुछ ज्यादा ही धनवान होना पड़ेगा. 

हाल के वर्षों में सऊदी अरब अपने कड़े इस्लामिक नियमों में ढील देना शुरू किया है. यही वजह है कि वहां कुछ साल पहले ही महिलाओं के वाहन चलाने पर देशव्यापी प्रतिबंध को वापस ले लिया गया.

प्रति माह इतना कमाने वाले लोग खरीद सकते हैं शराब
इसी तरह अब वहां गैर-मुस्लिम विदेशी निवासी भी शराब खरीद सकेंगे - लेकिन केवल तभी जब वे 50,000 रियाल या लगभग 13,300 डॉलर प्रति माह कमाते हों.

सऊदी अरब की एक लॉ फर्म की रिपोर्ट के अनुसार , सऊदी अरब में औसत मासिक वेतन 10,250 रियाल या 2,750 डॉलर है. ऐसे में नए समझौते में रुचि रखने वाले निवासियों को देश की एकमात्र शराब की दुकान, जो राजधानी रियाद में स्थित है, उसमें प्रवेश के लिए अपना इनकम सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप दिखाना होगा.

सिर्फ विदेशी राजनयिकों को इस दुकान में मिलती थी शराब
यह शराब की दुकान पिछले साल खुली थी और पहले केवल विदेशी राजनयिकों को ही शराब बेचती थी , लेकिन हाल ही में इसने प्रीमियम रेजिडेंसी स्टेटस वाले गैर-मुसलमानों को भी प्रवेश देना शुरू कर दिया है.

सऊदी वीजा की वेबसाइट के अनुसार, प्रीमियम रेजिडेंसी कार्यक्रम, या सऊदी ग्रीन कार्ड, उन विदेशी "कुशल पेशेवरों, उद्यमियों, प्रतिभाओं और निवेशकों" के लिए उपलब्ध है, जो पांच वर्षों में कम से कम 30 महीने से सऊदी अरब में रहे हैं.

पहले ग्राहकों को दुकान में बुक करना होता था कोटा
इससे पहले ग्राहकों को मोबाइल ऐप के माध्यम से शराब की दुकान पर स्लॉट के लिए पंजीकरण करना पड़ता था, जहां उन्हें विदेश मंत्रालय से क्लीयरेंस कोड प्राप्त होता था और वे अपनी खरीदारी के लिए मासिक कोटा निर्धारित कर सकते थे.

