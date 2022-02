लाइव TV पर बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज, गर्लफ्रेंड के आंसू छलके! VIDEO

एक रोमांटिक प्रपोजल (Romantic Proposal) का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो (Viral Video) में लाइव टीवी पर एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया. गर्लफ्रेंड टीवी पर शूट कर रही थी, तभी Live TV पर उसके लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड ने घुटने के बल बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज किया. खुद गर्लफ्रेंड ने वीडियो ट्वीट किया है.

दरअसल, हाल ही में अमेरिका के San Francisco में मौसम विज्ञानी (Meteorologist) मैरी ली (Mary Lee) KPIX-TV के सेट पर शूट कर रही थीं. शूट के दौरान सेट पर पहले उनके बॉयफ्रेंड के दो बेटियां उन्हें गुलाब का फूल देने आती हैं. लेकिन बेटियों के पीछे मैरी अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड अजीत निनन (Ajit Ninan) को देखकर हैरान रह जाती हैं.

शूट के दौरान किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज

निनन और मैरी लंबे समय से लिव-इन में रह रहे हैं. निनन के दो बेटियां हैं. लेकिन वैलेंटाइन डे (Valentine's Day) के दिन निनन ने मैरी को शादी के लिए प्रपोज करने का प्लान किया. ऐसे में वो TV सेट पर मैरी के शूट पर पहुंच गए.

LOVE IS IN THE AIR & THE @kpixtv STUDIO! 🌹



Congrats, @MaryKPIX! You deserve nothing but the very best in life — so happy on finding your forever, friend! ❤️#HappyValentinesDay #Valentines #EngagementSeason #Proposal pic.twitter.com/TY1sPiy4W7