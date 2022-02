सड़कों पर सोता था ये युवक, अरबपति महिला बन गई बेस्ट फ्रेंड!

ब्रिटेन की एक बेहद अमीर महिला Amanda Cronin तीन साल पहले तब सुर्खियों में आ गई थीं जब उन्होंने एक अनजान शख्स की ढाई करोड़ रुपये की अंगूठी रख ली थी और रिश्ता भी ठुकरा दिया था. Amanda Cronin एक बार फिर चर्चा में हैं और वजह है एक बेघर रहे शख्स के साथ उनकी दोस्ती. Channel 4 के The Millionairess and Me डॉक्यूमेंट्री में अमांडा क्रोनिन और उनके दोस्त मार्टिन रीड की कहानी है.

वहीं, 2019 में खुद अमांडा क्रोनिन ने बताया था कि एक अनजान शख्स ने उन्हें प्रपोज किया और Van Cleef & Arpels कंपनी की ढाई करोड़ रुपये की अंगूठी दी. अमांडा क्रोनिन ने उस हैंडसम अजनबी का प्रपोजल ठुकरा दिया था, लेकिन अंगूठी रख ली थी.

क्या है The Millionairess and Me की कहानी

अमांडा अरबों रुपये की संपत्ति की मालिक हैं. उनके पास महंगी ज्‍वेलरी का कलेक्‍शन है, उनके महंगे शौक हैं. वहीं उनके बेस्‍ट फ्रेंड मार्टिन ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्‍सा बिना घर के बिताया है. वह जेल की हवा भी खा चुके हैं.

'द सन' के मुताबिक,अमांडा क्रोनिन (Amanda Cronin) का 1 अरब 22 करोड़ से ज्‍यादा की कीमत का आलीशान घर है. वहीं उन्होंने 30 करोड़ से ज्‍यादा की कीमत का एक और घर खरीदा है. जिसकी वह मरम्‍मत करवा रही हैं. उनका कहना है कि उम्‍मीद है, इसके बाद उसे 1 अरब 12 करोड़ से ज्‍यादा की कीमत में बेच पाएंगी.

कुल मिलाकर महिला के ये मकान महल की तरह ही हैं. सोशल मीडिया पर इनके कई फोटो शेयर किए गए हैं. वैसे अमांडा का साल 2019 में मार्क डायचे (Mark Daeche) से तलाक हुआ था. जिसमें उन्‍हें करोड़ों रुपए मिले थे, मार्क डायचे की पहचान 'एनर्जी मुगल' के तौर पर है.

60 हजार से ज्‍यादा फॉलोअर

अमांडा के इंस्‍टाग्राम पर 60 हजार से ज्‍यादा फॉलोअर हैं. वहीं उन्‍होंने ये भी बताया कि उनके पास कई महंगी कंप‍नियों के हैंडबैग भी हैं. हालांकि उनकी इस संपत्ति को देखकर कई लोग उन पर कमेंट भी करते हैं.

कैसे हुई थी पहली मुलाकात

मार्टिन रीड और अमांडा की पहली मुलाकात तब हुई थी, जब अमांडा ने रीड की दोस्‍त जीना से कुत्ते की एक तस्वीर के साथ 2 लाख रुपए की कीमत का बैग खरीदा था. इसके बाद अमांडा ने मार्टिन को अपने घर डिनर के लिए बुलाया और दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया.

क्‍या है मार्टिन की कहानी

मार्टिन रीड ने 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था. शुरुआत में उन्‍होंने अंडरग्राउंड टनल को साफ करने की नौकरी शुरू की. इसी दौरान वह इंसोमिनिया से ग्रस्‍त हो गए. जिसके बाद दवाई के सहारे रहे, दवाई का उन पर विपरीत असर पड़ा. इस दौरान उन्‍होंने कई साल तक बिना घर के ही जिंदगी बिताई.

फिर वह यूनिवर्सिटी गए. कोशिश ये थी कि उन्‍हें फिल्‍ममेकर की डिग्री मिल जाए. यूनिवर्सिटी में पहले साल में भी वह बिना घर के ही थे. इस दौरान उन्‍होंने बिना घर के लोगों पर बीबीसी के लिए एक डॉक्‍यूमेंट्री बनाई थी. जब उनकी उम्र 23 साल की हुई तो वह दुबई की जेल में सजा काटी, क्‍योंकि वह जिन लोगों के साथ थे वे क्‍लोन क्रेडिट कार्ड बनाते थे.