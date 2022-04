'रणबीर-आलिया की शादी की गेस्ट लिस्ट लीक', AAP ने क्यों किया ट्वीट?

Ranbir Kapoor-Alia Bhatt Wedding: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) का एक ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है. AAP ने रणबीर-आलिया की शादी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट को लेकर ट्वीट किया. हालांकि, असल में पार्टी का ये ट्वीट किसी और मकसद के लिए था.

बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की तस्वीर के साथ यह ट्वीट आम आदमी पार्टी की मुंबई विंग ने किया. ट्वीट में पार्टी के इंस्टाग्राम का लिंक देते हुए लिखा गया- 'शादी में मेहमानों की लिस्ट में किसने जगह बनाई, यह देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.' इंस्टाग्राम का लिंक ओपन करने पर लिखा मिलता है- 'गेस्ट लिस्ट लीक..' चेक करने के लिए फोटो स्वाइप करें.

Click on the link to check who made it to the wedding guest list.https://t.co/g2eNrAqGNW



Well, Surprise! Surprise! She is invited too. #RanbirAliaWedding #Mumbai pic.twitter.com/zXDipxBd6d — AAP Mumbai (@AAPMumbai) April 13, 2022

और फोटो स्वाइप करने पर रणबीर-आलिया की शादी में आए मेहमानों की लिस्ट के बजाय महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तस्वीर नजर आती है. दरअसल, AAP ने सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने के लिए ये अनोखा तरीका अपनाया.

उद्धव सरकार पर AAP का निशाना

आम आदमी पार्टी ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा कि 1500 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी बीएमसी मीठी नदी को साफ करने से बहुत दूर है.

AAP ने दावा किया कि महाराष्ट्र में बिजली का बिल सबसे ज्यादा है. यहां 9.76 प्रति यूनिट बिजली मिलती है. पेट्रोल की कीमतों को लेकर AAP ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि परभनी के बाद मुंबई में इसकी कीमतें सर्वाधिक हैं.

साथ ही AAP ने आरोप लगाया कि मुंबई की BEST बसों का एक हजार करोड़ रुपये बकाया है. बकौल AAP मुंबई के 78 फीसदी स्लम्स में पानी की सप्लाई की दिक्कत है. आखिर में पार्टी ने लिखा- 'मुंबई को चाहिए आम आदमी पार्टी.'

यूजर्स ने किया रिएक्ट

आम आदमी पार्टी के इस ट्वीट पर यूजर्स ने रिएक्ट किया है. एक यूजर ने लिखा कि लोगों को इंस्टाग्राम पर फॉलो करवाने की ट्रिक बढ़िया है. इसपर AAP मुंबई ने जवाब दिया- 'अब जब आपने गेस्ट लिस्ट देख ली है, तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करें.'

वहीं कई यूजर्स को शुरू में लगा कि सच में गेस्ट लिस्ट लीक हो गई, लेकिन जब उन्होंने इंस्टाग्राम लिंक पर क्लिक किया तो सच्चाई कुछ और निकली. कई लोगों ने इस ट्वीट को लेकर AAP मुंबई की आलोचना भी की है. देखिए यूजर्स के रिएक्शन...

