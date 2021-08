ओलंपिक: पीवी सिंधु का मैच देखते-देखते पुशअप्स लगा रहे थे राज्यवर्धन राठौर, वीडियो वायरल

बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु (PV sindhu) ने ओलंपिक खेलों में रविवार को कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया. लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने पर उन्हें देशभर से बधाई संदेश मिल रहे हैं. लेकिन मैच के दौरान सिंधु का हौसला बढ़ाने वाले भी कम नहीं थे. इस बीच बीजेपी सांसद और खुद ओलंपिक पदक विजेता रहे कर्नल राज्यवर्धन राठौर (rajyavardhan singh rathore) का वीडियो सामने आया है. इसमें वह जिम में पुशअप्स करते-करते सिंधु का मैच देख रहे हैं.

पुशअप्स लगाते वीडियो के साथ राज्यवर्धन राठौर ने लिखा था, 'सिंधु ने अपना ओपनिंग गेम जीत लिया है. अगले राउंड के लिए सिंधु को आल द बेस्ट.' वीडियो में दिख रहा है कि राठौर ने जिम में ही सामने लैपटॉप रखा हुआ था, जिसमें वह सिंधु का मैच देख रहे थे.

#PVSindhu has won the opening game.



All the best for the next round, @Pvsindhu1 !



Do watch the ace Indian shuttler at #Olympics. #Cheer4India pic.twitter.com/15DsJruDsx