आसमान में दो विमानों की टक्कर, फिर भी बच गए सभी यात्री, 8 साल पुराना वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए किसी को पता नहीं होता है. इन दिनों करीब 8 साल पुराना साल 2013 का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नजर आ रहा है कि दो स्काईडाइविंग विमान हवा में ही टकरा गए.

इसके बाद पायलट और यात्री विमान से बाहर कूदने के लिए मजबूर हो गए. हैरानी की बात ये थी कि जहां एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर उतरा था वहीं दूसरा रनवे पर वापस आ गया. सीएनएन ने उस समय रिपोर्ट की थी कि चमत्कारिक रूप से, दुर्घटना में नौ यात्रियों और दो पायलटों में से किसी को कोई भी गंभीर चोट नहीं आई.

दावे के मुताबिक दुर्घटना नवंबर 2013 में विस्कॉन्सिन के लेक सुपीरियर के पास हुई थी. स्काइडाइविंग इंस्ट्रक्टर माइक रॉबिन्सन के अनुसार, दोनों विमान एक साथ उड़ रहे थे क्योंकि स्काईडाइवर को एक साथ कूदना था. हालांकि उस वक्त लोग हैरान रह गए थे जब स्काईडाइवर को ले जा रहे दोनों छोटे विमान आग की लपटों में एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गए.

इस घटना को लेकर फायर फाइटर वर्न जॉनसन ने कहा था कि मुख्य पायलट ने कहा कि उसकी विंडशील्ड टूट गई और उसने कूदने से पहले एक तेज आवाज सुनी. विमान बीच हवा में टूट गया, लेकिन सौभाग्य से विमान सिर्फ स्काईडाइवर से भरा हुआ था जो सुरक्षा के लिए पैराशूट को खोलने में कामयाब रहे.

यहां देखिए वीडियो

THIS SOME OF THE WILDEST SH*T EVER CAUGHT ON CAMERA 😳😳 pic.twitter.com/IpBo1VAXKD