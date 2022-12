पाकिस्तानी लड़की बोली- इस आदमी को तस्वीर से हटाओ... पोस्ट हो रही वायरल

सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी लड़की सुर्खियां बटोर रही है. ट्विटर पर उसकी एक पोस्ट वायरल हो गई है. इस पोस्ट में उसने फोटोशॉप की मदद से अपनी तस्वीर को सुधारने में लोगों से मदद मांगी है. लेकिन यूजर्स ने उसी का मजाक बना दिया.

लड़की का नाम ज़ारा नईम डार (Zara Naeem Dar) है. ज़ारा की सोशल मीडिया पर अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. ट्विटर पर उन्हें 15 हजार से अधिक लोग अधिक फॉलो करते हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर उनके 2 लाख 30 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. ज़ारा के इंस्टाग्राम बायो के मुताबिक वो लाहौर की रहने वाली हैं.

ज़ारा नईम ने हाल ही में ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की. इस तस्वीर में वो किसी मार्केट में खड़ी नजर आ रही हैं. तस्वीर में उनके सामने एक शख्स है, जिसे ज़ारा फ्रेम से हटाना चाह रही थीं. मदद के लिए उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'क्या कोई इस व्यक्ति को दाईं ओर से हटा सकता है. मुझे फोटोशॉप के बारे में नहीं पता. प्लीज.'

can someone remove the man on the right pls i don’t know photoshop pic.twitter.com/3LXit0WxnY — Zara Dar 🇵🇰 (@ZaraNaeemDar) December 23, 2022

बस फिर क्या था इस पोस्ट के बाद तो यूजर्स ने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी शुरू कर दी. वे तरह-तरह से ज़ारा की तस्वीर को एडिट कर भेजने लगे. देखते ही देखते मीम की बौछार शुरू हो गई. लोग ज़ारा का मजाक उड़ाने लगे.

किसी ने ज़ारा नईम की तस्वीर को एडिट कर उनके बगल में पाकिस्तानी नेता की फोटो चिपका दी तो किसी ने WWE रेसलर जॉन सीना की फोटो लगा दी. ज़ारा ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि उनके दाएं तरफ वाले व्यक्ति को फ्रेम से हटा दिया जाए, तो एक यूजर ने शख्स को बाएं तरफ कर दिया और ज़ारा को दाएं तरफ कर दिया.

That man is gone, thanks to the efforts of these two gentlemen. They will protecc pic.twitter.com/bekoLLFczN — Ali Raza (@shezanmango) December 24, 2022

Fixed it pic.twitter.com/8eMuZV2fzw — Your Worst Nightmare (@Dahcatman) December 23, 2022

Removed the man from your right as requested. pic.twitter.com/s8pa4h8EXY — Saad. (@ThisMyHandle) December 24, 2022

एक यूजर ने लिखा- बस उस थोड़ा क्रॉप करने की जरूरत है, वो आदमी फोटो से हट जाएगा. दूसरे ने लिखा- एक ट्वीट से पॉपुलर हो गई. एक अन्य यूजर ने कहा- मैं फोटोशॉप सिखा दूंगा.

गौरतलब है कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर हर्षिता नाम की लड़की की तस्वीर भी वायरल हुई थी. हर्षिता ने भी अपनी फोटो से एक शख्स को हटाने की अपील की थी. इसके बाद यूजर्स की क्रिएटिविटी जाग उठी और उन्होंने कमेंट सेक्शन में फनी फोटो भेजना शुरू कर दिया था.