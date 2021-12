मुंह पर खास टैटू के साथ महिला ने की एंकरिंग, बनाया इतिहास

Oriini Kaipara News anchor: आज हम आपको ऐसी महिला एंकर से रूबरु करवाने जा रहे हैं, जिसके मुंह पर टैटू है. वह पहली ऐसी एंकर हैं जिनके चेहरे पर Māori face tattoo है. एंकर का नाम ओरिनी कैपारा (Oriini Kaipara) है. एंकर Newshub नाम के चैनल में काम करती है. इस तरह के अनोखे टैटू के साथ एंकरिंग करने वाली पहली महिला हो गई है. अपने इस खास टैटू के साथ एंकरिंग कर उन्‍होंने इतिहास रच दिया है. उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल है.

ओरिनी ने 27 दिसंबर को न्‍यूजहब चैनल पर शाम 6 बजे का शो होस्‍ट किया. क्‍योंकि शो के रेगुलर होस्‍ट सैम हायस और माइक मैक रॉबटर्स मौजूद नहीं थे. सैम हायस इन दिनों मैटरनिटी लीव पर हैं. इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक, ओरिनी ने 2017 में ये टैटू करवाया था. इस टैटू को करवाने के पीछे की भी एक कहानी है. दरअसल, महिला एंकर ने 2017 में डीएनए टेस्‍ट करवाया था, जिसमें सामने आया कि वह 100 फीसदी माओरी (Māori) हैं. जिसके बाद उन्‍होंने इस परंपरागत टैटू को करवाया. जो माओरी जनजात‍ि से जुड़ी महिलाएं करवाती हैं.

ओरिनी ने इससे पहले साल 2019 में भी इतिहास रचा था, जब वह मेन स्‍ट्रीम चैनल पर न्‍यूज पढ़तीं हुईं नजर आईं थी. अब उन्‍होंने ताजा इतिहास रचते हुए लगातार 6 बजे के तीन शो किए. स्‍टफ से बात करते हुए ओरिनी ने बताया कि वह इस पल को महसूस कर काफी खुश हैं, क्‍योंकि वह बॉक्सिंग डे और क्रिसमस पर चैनल पर नजर आईं थी. इस तरह टैटू के साथ शो करने का इतिहास भी उन्‍होंने रचा है.

