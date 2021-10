बाइक पर खुद को आईने में देखकर चौंक गया बंदर, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदर मोटरसाइकिल के शीशे में खुद को देखकर ही हैरान है. वीडियो क्लिप में, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बंदर शांत दिखने का नाटक करते हुए आराम कर रहा है जैसे कि वह खड़ी मोटरसाइकिल की सवारी कर रहा हो.

बंदर को बाइक का शीशा मिल जाता है और एक हाथ से बाइक के हैंडल को पकड़ लेता है. वह आईने को देखता है जिसके बाद अपनी ही तस्वीर देखकर चकित रह जाता है. आईने में खुद को देखने के बाद असमंजस की स्थिति में बंदर अपना सिर खुजाने लगता है और शीशे से टकराने लगता है.

सोशल मीडिया पर इस क्लिप को खूब पसंद किया जा रहा है और लोगों की हंसी नहीं रुक रही है. वीडियो-शेयरिंग एप्लिकेशन इंस्टाग्राम पर इसे पोस्ट किए जाने के बाद यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया. इस वीडियो को हजारों लाइक्स मिले जबकि लोग लगातार इस पर मजेदार कॉमेंट कर रहे हैं.

यहां देखिए वीडियो

A monkey's 🐒 reaction when seeing himself in a mirror pic.twitter.com/vl2yXHRszs