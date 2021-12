रिंग सेरेमनी-मेहंदी और वेडिंग, जब बेटी ने मां की शादी की तस्वीरें कीं शेयर

Mother’s Wedding: सोशल मीडिया पर लोगों को अपनी शादी की तस्वीरें डालते हुए हुए देखना आम बात है, लेकिन किसी को अपनी मां की शादी का जश्न बनाते हुए देखना दुर्लभ है. हाल ही में एक यूजर ने अपनी मां की शादी की तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं.

दरअसल, ट्विटर पर एक यूजर @alphaw1fe' ने अपनी मां की एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें वो शादी से पहले मेहंदी लगवाते हुए नजर आ रही हैं. अपनी मां की शादी से उत्साहित बेटी ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर लिखा- "विश्वास नहीं हो रहा है कि मां की शादी हो रही है."

उसने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें दिखाया गया कि उसकी मां अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने से कितनी खुश थी. बेटी ने एक नेटिज़न के ट्वीट का जवाब देते हुए खुलासा किया कि उसकी मां करीब 15 साल पहले अपनी शादीशुदा जिंदगी से अलग हो गई थी. अब वह फिर से नई शादी करने जा रही हैं.

ट्विटर यूजर बेटी ने आगे कहा कि हालांकि, 'मैं और मेरा 16 साल का भाई पहले तो इसके पक्ष में नहीं थे. लेकिन अब हम फैमिली में अपने जीवन में एक नए शख्स का पिता के रूप में स्वागत करने के लिए तैयार हैं और हम इससे बेहद खुश हैं.'

बेटी ने अपनी मां की मेहंदी, रिंग सेरेमनी आदि की तस्वीरें शेयर की हैं. साथ ही खुलासा किया कि दूल्हा और दुल्हन गुरुवार को शादी के बंधन में बंध रहे हैं. फिलहाल बेटी का ट्विटर थ्रेड वायरल हो रहा है, जिसपर यूजर्स शुभकामनाओं के साथ सकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं.

Let us normalize widow/divorced women marrying again. Every lady mustn't be stopped from living their dreams. You're never late to do what makes you happy. Alhamdulillah for your mother. 💖

लोग इसे बारे में भी बातचीत शुरू कर रहे हैं कि कैसे एक कष्टप्रद जिंदगी से निकलकर नई शुरुआत की जा सकती है. एक यूजर ने लिखा- 'आपको समाज और संस्कृति के लिए अपनी खुशी का त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी जरा भी परवाह नहीं करता है.'

Divorce should be & must be normalised. F everyone who thinks otherwise. Woman have a right to live her life just bcz she has some kids doesn't really mean her life is over now. Her whole is ahead of her. It's so cool that her mother fell in love again. May God bless her.