UK: शख्स ने 20 लाख देकर खरीदा सेना का टैंक, लेकर निकला घूमने!

एक ब्रिटिश शख्स दुनिया की सबसे महंगी टैक्सी सेवा को चलाने जा रहा है. खास बात है कि यह खराब सड़कों पर भी अच्छे तरीके से चलती है. इसमें आरामदायक सीटों के साथ, एक टीवी और एक ऑवन भी है. मर्लिन बैचलर का कहना है कि सड़क पर यह उनकी सबसे अच्छी 'कार' है.

असल में मर्लिन बैचलर ने करीब 20 लाख रुपये में ब्रिटिश सेना से एक पुराना टैंक खरीदा है. हालांकि, अब इस टैंक में सैन्य उपकरण नहीं हैं, लेकिन इसके भीतर काफी जगह है जिसमें कई लोग आराम से बैठ सकते हैं. मर्लिन ने बताया कि वे टैंक के रखरखाव पर साल में करीब 25 हजार रुपए खर्च करेंगे. उन्होंने बताया कि अगर उसे टैंक को टैक्सी के रूप में चलाने की मंजूरी मिलती है तो वह अपनी पुरानी टैक्सी को जल्द ही बेच देंगे.

उनका कहना है कि उन्होंने इस टैंक को लेकर एक प्लान भी बनाया है. वह शुरुआत में प्रति घंटे की सवारी के लिए करीब 60 हजार रुपए लेंगे और बाद में हर घंटे के लिए करीब 20 हजार रुपए चार्ज करेंगे. इस टैंक में करीब नौ यात्री सवार हो सकते हैं क्योंकि अंदर एक कमरे के बराबर जगह है.

