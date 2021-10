शख्स ने मंगवाए थे मोजे, Myntra ने भेज दी ब्रा, गुस्से में बोला कस्टमर- तो यही...

एक शख्स ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट मिंत्रा (Myntra) से फुटबॉल स्टॉकिंग्स (Football Stockings) ऑर्डर किए. लेकिन बदले में उसको जो चीज मिली, उसे देखते ही वो चौंक गया. दरअसल, फुटबॉल स्टॉकिंग्स ऑर्डर करने वाले शख्स को ब्रा (Bra) की डिलीवरी मिली. उसने इस घटना के बारे में ट्विटर (Twitter) पर एक पोस्ट किया है, जो अब वायरल हो रहा है.

बता दें कि ट्विटर पर @LowKashWala अकाउंट से Myntra को टैग करते हुए एक पोस्ट किया गया. इसमें शख्स ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किये हैं, जिनमें बताया कि उसे गलत प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है. शख्स ने बताया कि उसने अपने लिए फुटबॉल स्टॉकिंग्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसे Triumph नाम के ब्रांड की एक ब्रा मिली.

कंपनी ने दिया जवाब

शख्स कहा कि कंपनी ने गलत डिलीवर हुए प्रोडक्ट को बदलने से इनकार कर दिया. कस्टमर केयर से बात करने पर उन्होंने कहा- 'सॉरी, हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते.' शख्स ने अपनी शिकायती पोस्ट में Myntra की प्रतिक्रिया और प्रोडक्ट की फोटो भी शेयर की है.

Ordered football stockings. Received a triumph bra. @myntra's response? "Sorry, can't replace it".



So I'm going to be wearing a 34 CC bra to football games, fellas. Ima call it my sports bra. pic.twitter.com/hVKVwJLWGr