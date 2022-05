ऐसी बुरी किस्मत! खाते में रखे 21 करोड़ अचानक बदल गए 50 हजार में!

Cryptocurrency Market Crash: क्रिप्टो मार्केट क्रैश होने के बाद एक शख्स ने 20 करोड़ रुपये से अधिक गंवा दिए. सोशल मीडिया पर उसने अपनी कहानी शेयर की है. करोड़ों रुपये गंवाने के बाद शख्स डिप्रेशन में चला गया था. उसे थेरेपी तक लेनी पड़ी. हालांकि, बाद में उसने महसूस किया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है.

क्रिप्टो मार्केट में 2.8 मिलियन डॉलर (21 करोड़ रुपये से ज्यादा) गंवाने वाले इस शख्स का नाम Olajide Olayinka Williams है. सोशल मीडिया पर उन्हें KSI के नाम से जाना जाता है. KSI का कहना है कि मार्केट क्रैश होने के बाद उन्हें Cryptocurrency में लगभग 3 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है.

ब्रिटिश YouTuber और रैपर KSI ने Cryptocurrency Luna में निवेश किया था, जिसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ. दरअसल, Luna के मूल्य में 24 घंटों में 97% की गिरावट आ गई, जिससे एथेरियम (ETH) और बिटकॉइन (BTC) जैसी कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें भी प्रभावित हुईं.

Youtuber KSI कहते हैं कि एक समय तो मैं डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन बाद में मैंने खुद को संभाला. KSI ने कहा- 'कोई बात नहीं, मैं अभी मरा नहीं हूं.' KSI ने कहा कि वो पैसे से ज्यादा अपने परिवार और दोस्तों को महत्व देते हैं. मैंने क्रिप्टो मार्केट में बहुत कुछ सीखा है.

My 2.8 million dollars is literally worth $1000



HAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHA. Yeah I’m packing this in 😂😂😂😂 pic.twitter.com/qeiVN5yG2w