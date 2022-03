सर्जरी के बाद प्रेग्नेंट महिला जितना बढ़ गया शख्स का पेट! पत्नी बोली- घूरते हैं लोग

एक 46 वर्षीय शख्स को हर्निया (Hernia) के चलते काफी मुश्किल भरे दौर से गुजरना पड़ रहा है. हर्निया की वजह से उस शख्स का पेट इतना फूल गया है कि वो प्रेग्नेंट लग रहा है. शख्स का नाम गैरी यूरिन (Garry Urien) है, जो ब्रिटेन के साउथ यॉर्कशायर (South Yorkshire) का रहने वाला है. गैरी की बीमारी के बारे में खुद उसकी पत्नी ने बताया है.

'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, गैरी यूरिन की हर्निया की वजह काफी चौंकाने वाली है. उनकी 57 वर्षीय पत्नी जुलिया (Julia) ने बताया कि फरवरी, 2021 में अचानक गैरी के पेट में तेज दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. जांच में पता चला कि गैरी को अपेंडिसाइटिस (Appendicitis) है. हालत खराब थी ऐसे में सर्जरी को 3 बार पहले टाला गया, लेकिन गैरी की जान पर बन आई तो डॉक्टरों को सर्जरी करनी पड़ी.

सर्जरी के बाद हुआ ये हाल

जुलिया ने बताया कि सर्जरी के बाद Appendicitis को तो निकाल दिया गया, लेकिन इसके बाद गैरी की बड़ी आंत Abdominal Wall से बाहर आ गई. जिसके चलते उनको काफी बड़ा Hernia हो गया. ये इतना बड़ा है कि लोग गैरी को '9 महीने का प्रेग्नेंट' समझ लेते हैं. बकौल जुलिया गैरी को शर्म के कारण घर से नहीं निकलते क्योंकि लोग उन्हें घूरते हैं.

