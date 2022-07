ऐसी बेटी सबको दें... बच्ची ने छुए पैर तो भावुक हुआ फौजी, स्मृति ईरानी ने शेयर किया दिल छू लेने वाला VIDEO

सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक छोटी बच्ची सुरक्षाकर्मी के पैर छू रही है. ये देखकर जवान भावुक हो जाता है. इस वीडियो पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी रिएक्ट किया है.

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि इस बेटी के परिवार को आभार, जिन्होंने इसे इतने उत्तम संस्कार दिए. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सेना के कुछ जवान मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हैं. तभी एक बच्ची दौड़ते हुए उनके पास जाती है और एक जवान के पैर छू लेती है. ये देखकर जवान भावुक हो जाता है और बच्ची को दुलारने लगता है. वो प्यार से बच्ची के सिर को चूमता है. बगल में खड़े दूसरे जवान ये नजारा देखकर मुस्कुराने लगते हैं.

इस वीडियो को ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी रीट्वीट किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक बच्ची देश के जवानों को सम्मान दे रही है. स्मृति ईरानी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा- 'इस बेटी को आशीर्वाद एवं परिवार को आभार बिटिया को उत्तम संस्कार देने के लिए.'

इस वीडियो को 2 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं, जबकि हजारों लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. वीडियो को करीब 20 हजार से ज्यादा लाइक्स भी मिले हैं. एक यूजर ने कहा- बच्चों को शुरू से इन चीजों की शिक्षा दी जानी चाहिए. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा- ये भारतीयता है, ये हमारी संस्कृति है.

Aww..so cute.. heart touching..we need all our country's future kids like this..❤️