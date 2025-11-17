scorecardresearch
 

लालू यादव की फैमिली ट्री... रोहिणी आचार्य समेत अन्य बेटे-बेटियां-दामाद कौन क्या करते हैं?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट आने के बाद लालू परिवार की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है. तेज प्रताप यादव के बाद अब बेटी रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी यादव और आरजेडी नेता संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. साथ ही परिवार से भी नाता तोड़ने की घोषणा कर दी है. ऐसे में देखते हैं- लालू यादव की फैमिली ट्री.

लालू प्रसाद यादव की ये ही पूरी फैमिली ट्री (Photo - PTI)
लालू प्रसाद यादव की ये ही पूरी फैमिली ट्री (Photo - PTI)

लालू प्रसाद यादव के परिवार में इन दिनों घमासान मचा हुआ है. चुनाव से पहले बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने परिवार छोड़ा था. अब पिता को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ लिया है. रोहिणी ने भी तेजप्रताप की तरह तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को परिवार में दरार के लिए जिम्मेदार बताया है. 

लालू यादव और राबड़ी देवी के 9 बेटे-बेटियां हैं. ऐसे में जानते हैं लालू यादव की पूरी फैमिली ट्री के बारे में, किनकी शादी  कहां हुई है और उनके दमाद, बहू और समधी कौन हैं?

मीसा भारती 
लालू प्रसाद यादव की शादी राबड़ी देवी से हुई है. दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. दोनों के 9 बच्चे हैं. इनमें सात बेटियां और दो बेटे शामिल हैं. सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती हैं.  मीसा ने एमबीबीएस किया हुआ है. माता-पिता के बाद सबसे पहले मीसा ही राजनीति में सक्रिया हुईं. वह पाटिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी की सांसद हैं. उनकी शादी शैलेश कुमार से हुई है, जो पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं. 

रोहिणी आचार्य
बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद लालू यादव की जिस बेटी, रोहिणी आचार्य परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया, वो लालू-राबड़ी की दूसरी संतान हैं. इनकी शादी समरेश सिंह से हुई है. रोहिणी समरेश सिंह के साथ सिंगापुर में रहती हैं. रोहिणी ने भी एमबीबीएस किया हुआ है और उनके पति समरेश सिंह के पिता रणविजय सिंह किसी जमाने में लालू यादव के करीबी मित्र हुआ करते थे. 

चंदा यादव
लालू यादव और राबड़ी देवी की तीसरी बेटी का नाम चंदा यादव है. वह काफी कम लाइमलाइट में रहती हैं. इनकी शादी विक्रम सिंह से हुई है. विक्रम सिंह पेशे से एक पायलट हैं. 

रागिनी यादव
रागिनी यादव लालू यादव की चौथी बेटी है. रागिनी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. रागिनी की शादी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव से हुई है. राहुल यादव भी समाजवादी पार्टी से राजनीति में सक्रिय हैं. 

हेमा यादव 
हेमा यादव लालू यादव की पांचवीं बेटी हैं. उनकी शादी दिल्ली के एक प्रमुख राजनीतिक घराने में हुई है. उनके पति का नाम विनीत यादव है. हेमा ने बीटेक की पढ़ाई की हुई है.

अनुष्का राव उर्फ धन्नू
लालू यादव की छठी संतान अनुष्का उर्फ धन्नू है. धन्नू ने इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की हुई है. उनकी शादी हरियाणा की राजनीति में सक्रिय चिरंजीव राव से हुई है. चिरंजीव राव का परिवार हरियाणा की की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है.

राजलक्ष्मी यादव
लालू यादव और राबड़ी देवी की सबसे छोटी बेटी का नाम राजलक्ष्मी यादव है. राजलक्ष्मी यादव की शादी उत्तर प्रदेश के समाजवादी नेता स्व. मुलायम सिंह यादव के परिवार में हुई है. राजलक्ष्मी के पति का नाम तेज प्रताप सिंह यादव है. तेज प्रताप खुद सपा से सक्रिय राजनीति में हैं.

तेज प्रताप यादव 
लालू यादव-राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव हैं. वह बिहार में केबिनेट मंत्री रह चुके हैं. पिता ने जब 2025 में पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और परिवार के खिलाफ बिहार विधानसभा चुनाव लड़े. 

तेजस्वी यादव 
तेजस्वी यादव लालू यादव के सबसे छोटे बेटे हैं. अभी राष्ट्रीय जनता दल की कमान उनके हाथों में ही है. वह बिहार के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं. बिहार विधासभा चुनाव 2025 उनके नेतृत्व में लड़ा गया और उनकी पार्टी आरजेडी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा. चुनाव के नतीजे आने के एक दिन बाद से ही परिवार और पार्टी का आंतरिक कलह सतह पर आ गया है और उन पर उनके परिवार के लोग ही कई आरोप लगा रहे हैं.  

