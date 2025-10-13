वायरल है वायनाड का ये बस स्टॉप, फोटो देख लोग बोले- ये तो स्वर्ग है!

आमतौर पर बस स्टॉप का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक साधारण सी जगह की तस्वीर बनती है, लेकिन भारत में एक बस स्टॉप ऐसा है जिसने अपनी बेमिसाल खूबसूरती से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. यह बस स्टॉप केरल के वायनाड में है. वायनाड अपनी हरियाली और धुंध से ढके पहाड़ों के लिए मशहूर है.

दुनिया का सबसे सुंदर बस स्टॉप

इस वीडियो को शुरू करने वाले ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर मलिक आबिद ने दर्शकों से पूरे भरोसे के साथ कहा, "मैं गारंटी देता हूं कि आपने इतना सुंदर बस स्टॉप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा." इसके तुरंत बाद, वीडियो में एक बहुत ही सुंदर बस स्टॉप का नज़ारा दिखता है, जिसके चारों ओर घनी हरियाली और धुंध से भरे पहाड़ हैं. यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी.

ट्रैवल व्लॉगर ने कैप्शन में इस जगह को 'बाणासुर सागर बांध बस स्टॉप (पडिंजरथरा बस स्टॉप)' बताया है और कहा है कि यह सिर्फ़ बस का इंतज़ार करने की जगह नहीं, बल्कि अपने आप में घूमने लायक जगह है. उन्होंने आगे लिखा है, "यह बस स्टॉप केरल के वायनाड में पडिंजरथरा-मंजूरा मार्ग पर बना है. यह जगह अब तेज़ी से वायरल हो रही है, क्योंकि यहां से भारत के सबसे बड़े मिट्टी के बांध, बाणासुर सागर बांध का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है.

चारों ओर हरियाली और शांत पानी से घिरा यह बस स्टॉप यात्रियों, फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों के लिए रुककर आराम करने की एक बेहतरीन जगह है." एक अन्य ने वीडियो पर कमेंट कर कहा, 'ये तो भारत में किसी स्वर्ग ने कम नहीं लग रहा है.'

अंत में, उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि "अगली बार जब आप वायनाड जाएं, तो हयहां से बस गुज़र न जाए, यहां रुकें, इस नज़ारे का मज़ा लें और प्रकृति की सुंदरता को महसूस करें." पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, एक यूज़र ने कहा, "केरल के वायनाड में आपका स्वागत है." एक अन्य ने कहा, "वायनाड, ईश्वर का देश है... हमेशा स्वागत है." केरल के उसी ज़िले के कई यूज़र्स ने जहां इस जगह को अपने गृहनगर का हिस्सा बताया, वहीं एक व्यक्ति ने अपना निजी अनुभव साझा करते हुए लिखा, "जो लोग पडिंजरथरा जा रहे हैं, उन्हें वहां से पैदल चलना चाहिए और फिर इस प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने के बाद वापस लौटना चाहिए."

