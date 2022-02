किसान के घर आई बोलेरो! Mahindra शोरूम वालों ने कपड़े देख भगा दिया था

कर्नाटक के तुमकुर (Karnataka, Tumakuru) के किसान केंपेगौड़ा आरएल (Kempegowda R L) को आखिरकार महिंद्रा बोलेरो पिकअप (Mahindra Bolero Pickup) मिल गई. केंपेगौड़ा को ये गाड़ी उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) की प्रतिक्रिया और कंपनी के माफी मांगने के बाद सम्मान के साथ डिलीवर की गई है. बोलेरो पिकअप मिलने के बाद किसान केंपेगौड़ा ने बयान दिया है.

'इंडियन एक्सप्रेस' से बात करते हुए उन्होंने कहा- "वे (महिंद्रा शोरूम कर्मचारी) मेरे घर आए और माफी मांगी. मुझे बोलेरो पिकअप वाहन पसंद था. मैंने वाहन लोन पर लिया है. शुरुआती पेमेंट कर दिया है. शोरूम वालों ने शुक्रवार को वादे के अनुसार वाहन सौंप दिया. पिकअप लेने मैं शोरूम गया था. मैं इससे उगाई जाने वाली सब्जियां और नारियल को ट्रांसपोर्ट करूंगा."

जब आनंद महिंद्रा ने किया रिएक्ट

गौरतलब है कि हाल ही में इस मसले पर महिंद्रा के सीईओ आनंद महिंद्रा ने भी रिएक्ट किया था. उन्होंने ट्वीट कर कहा था- '@MahindraRise का मुख्य उद्देश्य हमारे समुदायों और सभी हितधारकों को ऊपर उठने में सक्षम बनाना है. साथ ही व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना है और यदि कोई नीति को तोड़ता है तो मामले को बहुत तत्परता से संबोधित किया जाएगा.'

And let me add my welcome to Mr. Kempegowda…🙏🏽 https://t.co/BuKnTNov42