Uber Eats ने अंतरिक्ष स्टेशन पर कैसे किया खाना डिलीवर?

अमेरिकी कंपनी Uber Eats ने अंतरिक्ष में पहली बार खाने की डिलीवरी की है. इस डिलीवरी को जापानी अंतरिक्ष यात्री युसाकु मेजावा ने पूरा किया है. करीब 8 घंटे 34 मिनट में 248 मील की यात्रा करने के बाद 11 दिसंबर को सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर खाना पहुंचाया गया.

Uber Eats ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अंतरिक्ष यात्री युसाकु मेजावा अंतरिक्ष यान का एक दरवाजा खोलते हुए अंदर आते हैं. उनके सामने Uber Eats का पैकेट हवा में तैरते रहता है. फिर वो एक अंतरिक्ष यात्री को पैकेट देते हैं और मुस्कुराते हुए थम्स अप करते हैं.

Uber Eats ने Zero Gravity में हवा में तैरते हुए Uber Eats के पैकेट की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, वास्तव में हम इस दुनिया से बाहर हैं और आगे लिखा है कि आप कहीं भी जाइए, कुछ भी पाइए.

We’re out of this world, literally 🚀 🌎 💫✨



Bringing new meaning to go anywhere, get anything.



Congrats to @yousuckMZ #DeliveredtoSpace #UberEats pic.twitter.com/Ii2JUN0ZLy