पत्नी बोली- फोटोशूट कराओ... इस 'सस्ती जगह' लेकर गया IRS अफसर!

शादी करने जा रहे कपल वेडिंग फोटोशूट (Wedding Photoshoot) के लिए अपने मनमुताबिक लोकेशन चुनते हैं. कोई शानदार लोकेशन पर शूट करवाना चाहता है तो कोई अपने बजट के हिसाब से डेस्टिनेशन का चुनाव करता है. इस बीच एक आईआरएस अधिकारी (IRS Officer) ने पोस्ट-वेडिंग शूट के लिए 'बजट फ़्रेंडली' (Budget Friendly) लोकेशन का चुनाव किया.

इस आईआरएस अधिकारी का नाम विकास प्रकाश सिंह (Vikas Prakash Singh, IRS) है. विकास प्रकाश सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उन्होंने हाल ही में पोस्ट-वेडिंग शूट को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसपर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं.

क्या है IRS के ट्वीट में?

विकास प्रकाश सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा- 'पत्नी Post Wedding Shoot चाहती थी और मुझे बजट फ़्रेंडली विकल्प मिल गया.' दरअसल, IRS अधिकारी पोस्ट-वेडिंग शूट के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पर गए थे.

वहां फोटो खींच रहे एक फोटोग्राफर को इंगित करते हुए उन्होंने आगे लिखा- 'कृपया जब भी आप Gateway Of India पर जाएं तो इन लोगों की सेवाएं लें, 30 रु. प्रति फोटो कोई ज्यादा महंगा नहीं है.'

यूजर्स ने किया रिएक्ट

IRS विकास प्रकाश के इस ट्वीट पर तमाम यूजर्स ने रिएक्ट किया है. एक यूजर (@caraeesraza) ने लिखा- 'सर, आप लकी हो जो इस बजट में भी मैम के चेहरे पर मुस्कुराहट है.' इसके जवाब में विकास प्रकाश कहते हैं- 'जब हवाई चप्पल में सड़क पर घूमता था तब भी इनके चेहरे पर ऐसी ही स्माइल रहती थी.'

