J&K: बर्फबारी में फंसी मां और नवजात के लिए देवदूत बनी सेना, 6 किमी पैदल चलकर घर पहुंचाया

भारतीय सेना के पराक्रम की खबरों से पूरी दुनिया वाकिफ है लेकिन इंसानियत के मामले में भी भारतीय सेना का कोई सानी नहीं है.जम्मू-कश्मीर से भारतीय सेना की दरियादिली की एक और खबर आ रही है, जहां देश के वीर जवानों ने एक नवजात शिशु और उसकी मां का रेस्क्यू कराया है. वह भी भारी बर्फबारी में कंधे पर बिठाकर, 6 किमी पैदल चलकर. घटना कुपवाड़ा जिले की है, जहां एक मां अपने नवजात शिशु के साथ भारी बर्फबारी के बीच एक अस्पताल में फंस गई थी, जिन्हें भारतीय सेना ने 6 किमी तक अपने कंधों पर बिठाकर उनके घर तक पहुंचाया है.

भारतीय सेना के चिनार कोर के ट्विटर हैंडल ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि ''भारतीय सेना के जवानों ने दर्दपोरा (Dardpora) के रहने वाले फारूक खसाना की पत्नी और नवजात शिशु को भारी बर्फबारी में 6 किलोमीटर पैदल चलकर उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया.'' भारतीय सेना की चिनार कोर द्वारा किए गए इस ट्वीट को आप यहां भी देख सकते हैं. जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह भीषण परिस्थितियों से लड़ते हुए भारतीय सेना के जवान, महिला को कंधे पर ले जाते हुए पैदल चल रहे हैं. जबकि घनघोर बर्फबारी हो रही है.

#IndianArmy soldiers carried the wife and newborn of Farooq Khasana of Dardpura, Lolab, for 6km in knee-deep snow & safely rescued them to their home. #Kashmir @adgpi @NorthernComd_IA @suryacommand @Whiteknight_IA pic.twitter.com/NAXPQYHMIn