घायल जवान से आर्मी कमांडर ने गर्लफ्रेंड के बारे में क्या पूछा?

भारतीय सेना की गिनती दुनिया की टॉप फोर्सेज में होती है. भारतीय सेना ने समय-समय पर इसे साबित भी किया है. परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमारे जवान हरदम अपना बेस्ट देने के लिए तत्पर रहते हैं. हालांकि, अपने अदम्य साहस और कड़े अनुशासन से इतर सैनिक आपस में हंसी-मजाक में भी करते हैं. इसकी एक बानगी तब देखने को मिली, जब एक सैन्य अधिकारी अस्पताल में भर्ती अपने सैनिकों का हाल-चाल जानने पहुंचे.

दरअसल, भारतीय सेना की Chinar Corps ने हाल ही में एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें सेना कमांडर ऑपरेशनल इंजरी के कारण अस्पताल में भर्ती जवानों से बातचीत करते नजर आए. इस बातचीत के दौरान उन्होंने एक जवान से मजाक-मजाक में उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ लिया. ये सुनकर जवान सहित वहां मौजूद दूसरे सैन्य अधिकारी मुस्कुराने लगते हैं.

जब जवान से बोले कमांडर- गर्लफ्रेंड से मिलते हुए आना...

Chinar Corps द्वारा शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक, सेना कमांडर ने श्रीनगर के BB कैंट में 92 बेस हॉस्पिटल का दौरा कर वहां भर्ती मरीजों का हालचाल जाना. इस दौरान उन्होंने चिकित्सा कर्मचारियों के पेशेवराना अंदाज की सराहना की. सेना कमांडर ने ऑपरेशनल इंजरी के कारण भर्ती CRPF के जवानों से भी बातचीत की. यह वीडियो वायरल हो गया है.

#ArmyCdrNC visited 92 BH at BB Cantt & inquired about the well-being of patients admitted. He lauded the medical staff for their professionalism. Army Cdr also interacted with jawans of #CRPF admitted owing to operational injuries.#Kashmir@adgpi@NorthernComd_IA@crpfindia pic.twitter.com/XiqzO5RzS7