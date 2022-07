'जश्न गम में बदला...' पति की आंखों में धूल झोंक प्रेमी संग भागी पत्नी!

पति-पत्नी शादी की सालगिरह मनाने समुद्र किनारे गया था. लेकिन वहां पत्नी गायब हो गई. पति ने बीच के आसपास उसे खूब तलाश किया, लेकिन निराशा हाथ लगी. थक-हारकर पति ने पुलिस से मदद मांगी लेकिन वो भी शख्स की पत्नी खोजने में सफल नहीं हुई.

फिर सभी को लगा वो 21 साल की युवती समुद्र में डूब गई. लेकिन कुछ दिन बाद जो सच्चाई निकलकर सामने आई, उसने पति समेत पुलिस को भी चौंका दिया. सोशल मीडिया पर यूजर्स आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुई इस घटना पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

दरअसल, एक कपल वेडिंग एनवर्सरी पर विशाखापट्टनम के RK बीच गया था. इस दौरान शख्स की पत्नी गायब हो गई. पति को लगा वह समुद्र में डूब गई है. वह उसके शव की तलाश करता रहा.

प्रेमी के पास चली गई थी पत्नी

कुछ दिन बाद पता चला कि पत्नी नेल्लोर में अपने प्रेमी के साथ रह रही है. खुद महिला ने फोन कर इसकी जानकारी दी. जबकि इससे पहले, पुलिस ने समुद्र किनारे और आसपास के इलाकों में दो दिन तक महिला की तलाश की थी. इसके लिए हेलिकॉप्टर की भी मदद ली गई. इतना ही नहीं गोताखोरों, मछुआरों ने भी खोजबीन की. बताया गया कि सर्च ऑपरेशन में प्रशासन के करीब एक करोड़ रुपये खर्च हो गए.

महिला ने भेजा माता-पिता को मैसेज

कुछ दिन बाद महिला ने खुद ही अपने माता-पिता को मैसेज भेजा कि वह सुरक्षित है और अपने प्रेमी के साथ है. उसने प्रेमी से शादी भी कर ली है. खबर के अनुसार, महिला RK बीच से अपने प्रेमी के साथ फरार हुई थी. दोनों साथ में भागकर नेल्लोर जिले पहुंच गए थे. महिला की पहली शादी 2020 में हुई थी.

Vizag : woman goes to beach with husband to celebrate marriage anniversary, she suddenly go missing. In fear of her drowning, navy, marine police, divers, fishermen start search Op. Resources worth ₹ 1.5cr is wasted . Later police found out she ran away to Nellore with her lover pic.twitter.com/c73ivkD7xK — The Tall Indian (@BihariBaba1008) July 28, 2022

"30 year old woman wants to live with 15 year old guy &&

A woman missing at Vizag beach found in Nellore with her boyfriend"



Is this not enough,folks to lose hope over this institution of marriage and the kind of lifestyle we are living in. — Normal People (@Humblefool_27) July 27, 2022

The highest twist in Vizag missing married woman, she eloped with her lover during her marriage anniversary and the local vizag government searched for her using marine ships and choppers. WTF. 😵‍💫 @vizaginsight — Arjun (@theawkwardboi) July 27, 2022

यूजर्स ने किया रिएक्ट

इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. किसी ने कहा कि कहानी में अजीबोगरीब ट्विस्ट आ गया, तो किसी ने कहा महिला के पति का क्या होगा? कुछ लोगों ने इसे प्रशासन की मेहनत का खराब होना बताया जबकि कुछ ने कहा कि महिला को खोजने के चक्कर में करोड़ रुपये खर्च हो गए.