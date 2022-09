बिजली के तार से टकराया हेलिकॉप्टर, लगी आग, Video Viral

एक हेलिकॉप्टर बिजली के तारों में फंसने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हवा में उड़ता हेलिकॉप्टर अचानक से जमीन पर आ गिरा. हादसे के वक्त उसमें राजनेता समेत 6 लोग सवार थे. इस दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला ब्राजील का है.

द सन के मुताबिक, पायलट के अलावा हेलिकॉप्टर में ब्राजील के 59 साल के सांसद, डिप्टी मेयर और दो कर्मचारी मौजूद थे. हादसे से ठीक पहले चमत्कारिक रूप से सभी लोग हेलिकॉप्टर से निकल गए थे. उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है.

हादसा ब्राजील के मिना गेरियास राज्य के Engenheiro Caldas इलाके में बीते बुधवार को हुआ था. इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. ब्राजीली सांसद Hercílio Araújo Diniz और डिप्टी मेयर David Barroso चुनाव प्रचार के लिए गए थे. तभी उतरते वक्त उनका हेलिकॉप्टर एक बिजली के खंभे से टकरा गया.

बिजली के तारों में उलझने के कारण हेलिकॉप्टर में आग लग गई

जिसके चलते पायलट ने हेलिकॉप्टर से नियंत्रण खो दिया. बिजली के तारों में उलझने के कारण हेलिकॉप्टर में आग लग गई. आग लगते ही हेलिकॉप्टर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा. गनीमत रही सभी यात्री उससे निकल गए. इसके बाद बचाव दल ने करीब तीन घंटे तक जंगलों में उनकी खोजबीन की.

Moments helicopter hits power line and crashes in Brazil

Horrifying moment helicopter hits power line and crashes - but Brazilian congressman, deputy mayor, staffer and pilot all survive #trendingvideos pic.twitter.com/8DmZOwOv3v