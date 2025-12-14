गुजरात बोर्ड की परीक्षा के पहले होगी अहमदाबाद में दसवीं बोर्ड की प्री-बोर्ड परीक्षा, 47815 छात्र देंगे परीक्षा

गुजरात शिक्षा बोर्ड द्वारा दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा 26 फरवरी से आयोजित की जाएगी. लेकिन इससे पहले अहमदाबाद शहर के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफीसर द्वारा दसवीं बोर्ड के छात्रों की प्री-बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी. बोर्ड की परीक्षा पहली बार देने वाले छात्रों को बोर्ड की परीक्षा का अनुभव मिल सके और छात्र तनावमुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ बोर्ड की परीक्षा दे सके, इस उद्देश्य के साथ प्री-बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा.

कब होगी परीक्षा

अहमदाबाद शहर की डीईओ ऑफिस द्वारा दसवीं बोर्ड के छात्रों की प्री-बोर्ड परीक्षा 16 जनवरी से 24 जनवरी के दौरान आयोजित की जाएगी. दसवीं की इस प्री-बोर्ड परीक्षा में अहमदाबाद शहर की गुजराती माध्यम की 185, हिंदी माध्यम की 58 और अंग्रेजी माध्यम की 308 समेत कुल 551 स्कूल के 47815 छात्र परीक्षा देंगे. इस परीक्षा में गुजरात बोर्ड द्वारा फरवरी महीने में आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षा के जैसी ही हॉल टिकट, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट छात्रों को दी जाएगी.

इतने नंबर की होगी परीक्षा

अहमदाबाद शहर के डीईओ रोहित चौधरी ने कहा दसवीं बोर्ड के परीक्षा का माहौल और तैयारी से कई बार छात्रों में डर का माहौल बन जाता है. ऐसे में दसवीं बोर्ड के छात्र बगैर किसी डर, आत्मविश्वास के साथ तनाव मुक्त होकर बोर्ड की परीक्षा दे सके, इस उद्देश्य से प्री-बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. प्री-बोर्ड के क्वेश्चन पेपर बोर्ड की पेपर स्टाइल के मुताबिक ही डीईओ ऑफिस की तरफ से तैयार किए जाएंगे.

नियमों के अनुसार क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स के रहेंगे. हमारे द्वारा आयोजित प्री-बोर्ड परीक्षा में बोर्ड के परीक्षा के समय दी जाने वाली हॉल टिकट बोर्ड के ही नियमों के मुताबिक क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दी जाएगी. इससे बोर्ड की परीक्षा के नियम और सीट अरेंजमेंट से भी छात्र अवगत होंगे और बोर्ड की परीक्षा का अनुभव और अहसास छात्र कर सकेंगे.

26 फरवरी से शुरू होगी 10वीं - 12वीं की परीक्षा

बता दें की, गुजरात बोर्ड की 10वीं - 12वीं की परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होगी. बोर्ड की परीक्षा का सम्पूर्ण कार्यक्रम वेबसाइट www.gseb.org पर जारी कर दिया गया है. 10वीं बोर्ड में वोकेशनल कोर्स के अलावा सभी विषयों के प्रश्न पत्र 80 मार्क्स के रहेंगे. बोर्ड की परीक्षा का समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:15 तक रहेगा. गुजरात बोर्ड 12वीं विज्ञान प्रवाह की परीक्षा का समय दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगा.

12वीं सामान्य प्रवाह, व्यवसायलक्षी प्रवाह की परीक्षा के कार्यक्रम की बात करें तो दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:15 बजे तक बोर्ड की परीक्षा आयोजित होगी. गुजरात बोर्ड की दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा के फॉर्म अभी भरे जा रहे है. फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ाकर 22 दिसंबर तक की गई है. अब तक बोर्ड के फॉर्म नहीं भर सके छात्र लेट फीस के साथ 22 दिसंबर तक दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा के फॉर्म भर सकेंगे.

