पेट दर्द होने पर टॉयलेट गई एयरहोस्टेस, अचानक दिया बच्ची को जन्म!

एक एयरहोस्टेस ने अचानक टॉयलेट में बच्ची को जन्म देने का दावा किया है. लूसी जोन्स नाम की ट्रेनी एयरहोस्टेस ने दावा किया है कि उसे अपनी प्रेग्नेंसी की जानकारी तभी मिली जब उसने टॉयलेट जाने के दौरान बच्ची के 2 पैर बाहर आते देखे. लूसी जोन्स का दावा है कि वह Contraceptive pills ले रही थीं और कुछ ही दिन पहले उसे एयरलाइनंस की जांच में फिट टू फ्लाई भी घोषित किया गया था.

लूसी जोन्स यह भी कहती हैं कि वह हाल तक समझ रही थीं उनके पीरियड आ रहे हैं. कुछ ही दिन पहले प्रेग्नेंसी टेस्ट भी निगेटिव आए थे. 22 साल की लूसी ब्रिटेन के Bristol में रहती हैं.

लूसी जोन्स (Lucy Jones) कहती हैं कि पिछले महीने जब उन्होंने बच्ची को जन्म दिया तो हैरान रह गईं, क्योंकि उनमें प्रेग्नेंसी के कोई लक्षण नहीं थे. इतना ही नहीं उन्होंने गर्भनिरोधक का इस्तेमाल भी किया था. लूसी के मुताबिक, वो प्रेग्नेंसी के दौरान करीब 10-15 बार क्लब गई थीं, शराब पी थीं, कई पार्टियां अटेंड की थीं.

हालांकि, दो निगेटिव प्रेग्नेंसी टेस्ट और मेडिकल परीक्षण के बावजूद लूसी जोन्स को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह जल्द ही एक बच्ची को जन्म देंगी. ट्रेनी फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि उन्हें एक रात पहले मामूली पीठ और पेट में दर्द हुआ था.

अपनी डिलीवरी के बारे में एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए लूसी ने कहा- 'मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट थी जब तक कि मैंने टॉयलेट में बच्ची को नहीं देखा.'

