प्रैंक के दौरान बॉयफ्रेंड ने किया ऐसा मजाक, शर्म से लाल हुई लड़की!

एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजाक (Prank With Boyfriend) किया. वो ये चेक करना चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उससे कितना प्यार करता है. इसके लिए उसने बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप का मैसेज भेज दिया. लेकिन लड़की का ये मजाक उस वक्त उल्टा पड़ गया, जब उसके बॉयफ्रेंड ने 'अपनी सच्चाई' बयां कर दी.

दरअसल, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को मजाक में मैसेज भेजकर कहा कि वह उससे ब्रेकअप करना चाहती है. लेकिन इसके जवाब में बॉयफ्रेंड ने ऐसी बात कह दी कि वो दंग रह गई. खुद लड़की ने इस बारे में TikTok पर एक वीडियो जारी कर बताया है.

'द सन' के मुताबिक, टिकटॉकर (TikToker @a._bhabie) लड़की ने 'I Gotta Go My Own Way' नाम के 'ब्रेकअप सॉन्ग' की लाइनें लिखकर बॉयफ्रेंड को मैसेज किया. उसने कहा कि वो रिश्ता खत्म करना चाहती है, क्योंकि उसे कोई दूसरा मिल गया है. ये पढ़कर बॉयफ्रेंड टैक्सी बुक कर लड़की के घर की ओर जाने का प्लान करने लगा.

बॉयफ्रेंड का एक जवाब और लड़की रह गई दंग!

लड़की के ब्रेकअप वाले मैसेज पर बॉयफ्रेंड ने रिप्लाई किया- 'क्या हुआ, क्या मतलब है?' इसके जवाब में लड़की ने लिखा- 'यह कहना बहुत मुश्किल है लेकिन मुझे वही करना होगा जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो. मुझे अब आगे बढ़ना है.' इस बीच बॉयफ्रेंड जो उसे देखने जाने के लिए टैक्सी बुक कर रहा था, ने रिप्लाई में लिखा- "क्या उसने (दूसरी गर्लफ्रेंड) बता दिया कि मैंने तुम्हें धोखा दिया?"

बॉयफ्रेंड की इसी एक लाइन ने लड़की के होश उड़ा दिए. जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप का मजाक कर रही थी, जब उसने उसी से दूसरी लड़की के बारे में सुना तो दंग रह गई. उसका मजाक करने का दांव अचानक उल्टा पड़ गया.

हालांकि, अगले ही पल बॉयफ्रेंड की एक और लाइन ने माहौल को पूरी तरह तरह बदल दिया. दरअसल, बॉयफ्रेंड ने कहा- कैसा लगा मेरा 'रिवर्स प्रैंक'? लड़की को किए मैसेज में बॉयफ्रेंड ने लिखा- "क्या मेरा मज़ाक अच्छा था?" इसके बाद लड़की की जान में जान आई और वो शर्म से लाल हो गई. इस बारे में उसने एक दूसरे TikTOK वीडियो में बताया है.