'इंस्टाग्राम मेरी जिंदगी है, आत्मा है', रोती हुई लड़की का वीडियो वायरल

रूस में Instagram को ब्लॉक कर दिया गया है और इसकी वजह से रूस में इंटरनेट यूजर्स फोटो-शेयरिंग ऐप Instagram का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. रूस का आरोप है कि इस ऐप का इस्तेमाल उसके सैनिकों के खिलाफ हिंसा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा था. इस बीच एक रूसी लड़की का रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो Instagram ऐप बैन होने पर दुख व्यक्त करते हुए कह रही कि ये उसकी 'जिंदगी है, आत्मा है.'

ट्विटर पर NEXTA ने लड़की की रोते हुए एक क्लिप शेयर की है. जिसमें वो कहती है- 'क्या आपको लगता है कि मेरे लिए इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग सिर्फ इनकम का सोर्स है? यह मेरे लिए पूरी जिंदगी है, आत्मा है. इसके साथ मैं सोती और जागती हूं. पिछले 5 साल से मैं Instagram यूज कर रही हूं.'

इंस्टाग्राम हुआ बैन तो रोने लगी लड़की

वीडियो में लड़की रूस द्वारा इंस्टाग्राम बैन किए जाने पर रोती हुई नजर आ रही है. वीडियो शेयर करते हुए NEXTA ने इसके कैप्शन में लिखा- 'एक रूसी ​​ब्लॉगर रो रही है क्योंकि उसका इंस्टाग्राम काम करना बंद कर देगा. उसे अपने हमवतन सहित हजारों मृत लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं. उसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि वह रेस्तरां में जाकर डिनर की तस्वीरें पोस्ट नहीं कर पाएगी.'

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working



She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr