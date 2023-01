नशे में धुत हुआ बॉयफ्रेंड तो कंधे पर उठाकर घर ले गई गर्लफ्रेंड, VIDEO

सोशल मीडिया पर एक कपल का वीडियो सुर्खियों में है. इस वीडियो में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कंधे पर उठाकर ले जाते हुए दिख रही है. बताया गया कि बॉयफ्रेंड नशे में धुत हो गया था, इसलिए गर्लफ्रेंड उसे उठाकर घर ले जा रही थी. टिकटॉक पर इस वीडियो को अब तक 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है.

nypost.com की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना न्यू ईयर की शाम की है. एक लड़की बॉयफ्रेंड संग पार्टी के लिए गई थी. लेकिन बॉयफ्रेंड इतना नशे में हो गया कि उसका चलना मुश्किल हो गया था. ऐसे में लड़की ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया. बीच सड़क जिसने भी लड़की को देखा वो हैरान रह गया.

कपल के इस 11 सेकंड के वीडियो को सबसे पहले टिकटॉक पर अपलोड किया गया. जहां इसे करीब 4 मिलियन (40 लाख) व्यूज मिल चुके हैं. हालांकि, वीडियो में लोकेशन का खुलासा नहीं किया गया. हां, ये जरूर बताया गया कि वीडियो न्यू ईयर सेलिब्रेशन का है.

पोस्ट किए जाने के कुछ देर बाद ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. किसी ने मजाकिया अंदाज में कहा- ऐसी गर्लफ्रेंड मिलना मुश्किल है, तो किसी ने कहा- पार्टनर हो तो ऐसा. वहीं, कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को Prank बताया है.

Hero woman carries drunk, stumbling boyfriend home on her back in viral video https://t.co/nzdI2bTyed pic.twitter.com/2xyCQ7BxHF