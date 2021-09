उद्घाटन करने पहुंचे थे तुर्की के राष्ट्रपति, बच्चे ने पहले ही काट दिया फीता, VIDEO वायरल

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मजेदार वीडियो वायरल (Funny Video) हो रहा है. जो इंटरनेट की दुनिया में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग मुस्कुराने पर मजबूर हो गए. वीडियो में एक बच्चा उद्घाटन समारोह में तुर्की (Turkey) के राष्ट्रपति के साथ खड़ा है, लेकिन इसी बीच उसने वो काम कर दिया कि जिसे राष्ट्रपति को करना था. आइए जानते हैं क्या है वायरल वीडियो में..

दरअसल, तुर्की में एक हाईवे टनल के उद्घाटन के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन (Turkey Recep Tayyip Erdogan) पहुंचे थे. यहां उन्हें फीता काटकर उद्घाटन करना था. उनके आगे कुछ बच्चों को खड़ा किया गया. लेकिन इस बीच एक बच्चे ने राष्ट्रपति एर्दोआन से पहले ही फीते का काम तमाम कर दिया.

इस घटना का रॉयटर्स (Reuters) ने एक वीडियो ट्वीट किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि उद्घाटन के मौके पर वहां कई अन्य बच्चे भी मौजूद थे. तुर्की के राष्ट्रपति बच्चों से बातचीत करते हुए उनके पीछे खड़े थे. लेकिन इस बीच उनसे पहले ही टनल का उद्घाटन एक बच्चा कर बैठता है.

A boy cut a ribbon during the opening ceremony for a highway tunnel in Turkey. That wasn’t such a big deal in itself, but that job had been reserved for Turkey’s president Tayyip Erdogan pic.twitter.com/dk0cNj3Yrp