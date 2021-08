इस पाकिस्तानी ने बिल गेट्स से ठग लिए 7 अरब रुपये; किताब में दावा

दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स (Bill Gates) भी 'ठगी' का शिकार हो गए. एक पाकिस्तानी (Pakistani) शख्स ने बिल गेट्स से 7 अरब से अधिक रुपये 'ठग' (Fraud with Bill Gates) लिए. एक किताब में ऐसा दावा किया गया है.

किताब 'The Key Man: The True Story of How The Global Elite was Duped by a Capitalist Fairy Tale' में दावा किया गया है कि आरिफ नकवी (Arif Naqvi) नाम के एक पाकिस्तानी ने बिल गेट्स से 100 मिलियन डॉलर (लगभग 7 अरब 41 करोड़ रुपये) ठग लिए थे.

इस किताब को Simon Clark और Will Louch ने लिखा है. किताब में कहा गया कि असल में आरिफ नकवी एक 'ठग' था, जो अरबपति लोगों की संपत्ति हड़पने का काम करता था.

रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ पाकिस्तान की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म का चीफ था. वह दुनिया के इंवेस्टर्स का अलग-अलग बिजनेस में पैसा लगवाने का काम करता था. इसी बीच उसने बिल गेट्स सहित कई अमीरों से अच्छे संबंध बना लिए. बाद में इन्हीं संबंधों का फायदा उठवाकर उसने इनवेस्ट कराने के नाम पर बिल गेट्स से भारी भरकम रकम ऐंठ ली.

किताब के मुताबिक, आरिफ नकवी ने करीब 100 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की थी. इसमें से आधी रकम का कोई हिसाब-किताब नहीं मिला. ऐसे में नकवी इस मामले में जेल की हवा खा सकता है. क्योंकि उसके एक कर्मचारी ने सभी इंवेस्टर्स को ई-मेल भेजकर इसकी जानकारी दे दी थी.

बताया गया कि एक समय आरिफ नकवी (Arif Naqvi) का कद इतना बढ़ चुका था कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मुस्लिम व्यापारिक नेताओं के शिखर सम्मेलन में उसे भी बुलाया था. यही नहीं अमेरिकी सरकार ने नकवी की एक कंपनी में कई करोड़ डॉलर का निवेश भी किया था. हालांकि, नकवी ने अपना रसूख बढ़ाने के लिए खुद भी बड़े-बड़े डोनेशन दिए थे. बिल और मेलिंडा गेट्स की तरह उसने अपना एक 'अमन फाउंडेशन' बनाया था.