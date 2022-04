खाना पहुंचाने के बाद रोने लगा डिलीवरी बॉय, शख्स ने दिया पानी, फिर?

स्‍टैंडअप कॉमेडियन साहिल शाह (Stand-Up Comedian Sahil shah ) ने एक बेहद इमोशनल स्‍टोरी ट्विटर पर शेयर की है. इस स्‍टोरी में उन्‍होंने फूड डिलीवरी बॉय (Food delivery Boy) की व्‍यथा बताई है.

साहिल शाह के ट्विटर पर 10 लाख से ज्‍यादा फॉलोअर्स हैं. साहिल ने सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं. उन्‍होंने लिखा है कि अगर खाना डिलीवर होते हुए लेट भी हो जाता है तो ये ठीक है, लेकिन डिलीवरी बॉय पर गुस्‍सा न करें.

Today I had a food delivery guy breakdown cause he almost had 3 accidents trying to deliver my food. I gave him water and a good tip and then apologised TO HIM cause my 500 buck dinner should NEVER be worth his life. Pls be nice to your delivery people. They are doing their best

साहिल ने 4 अप्रैल को कई ट्वीट किए. जिसमें उन्‍होंने एक फूड डिलीवरी बॉय की कहानी शेयर की है. उन्‍होंने अपने ट्वीट में लिखा, ' एक फूड डिलीवरी बॉय आज मेरे सामने बातें करते हुए टूट गया और रोने लगा, क्‍योंकि वह मेरा खाना डिलीवर करने से पहले वह तीन बार सड़क हादसे का शिकार होते-होते बचा. मैंने उन्‍हें पानी पिलाया और टिप भी दी. उनसे माफी भी मांगी क्‍योंकि मेरे 500 रुपए के डिनर की कीमत उनकी जिंदगी से ज्‍यादा नहीं है, कृप्‍या डिलीवरी करने वाले लोगों से अच्‍छा व्‍यवहार करें. वे अपनी तरफ से बेस्‍ट करने का प्रयास कर रहे हैं'.

If you're food is late it's fine. I understand the anger. But they are risking their live's to get it to you and no matter how hungry you are...it should never be at the cost of someone's life.

अपने ट्वीट में उन्‍होंने आगे लिखा, 'अगर खाना लेट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, मैं गुस्‍सा समझ सकता हूं. लेकिन वे अपनी जिंदगी रिस्‍क में डालकर आपके पास खाना लेकर आ रहे हैं. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भूखे हैं. लेकिन ये किसी की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए.'

Tip your delivery people. They don't get enough respect or money. Tip them. Be nice to them. Talk to them. Respect them. A little bit of goodwill goes a long way.

साहिल ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा, ' जो लोग फूड डिलीवर करने आ रहे हैं, उनको टिप दीजिए. उन्‍हें न तो आदर मिलता मिलता है और न तो अच्‍छा पैसा. उनके साथ अच्‍छा बनने की कोशिश करिए. उनसे बात करिए, आदर करिए'. साहिल के इस ट्वीट को कई लोगों ने रीट्वीट किया है.

'मैं कभी भी किसी डिलीवरी बॉय पर गुस्‍सा नहीं हुआ'

साहिल ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, 'मैं कभी भी किसी डिलीवरी बॉय पर गुस्‍सा नहीं हुआ. क्‍योंकि मुझे पता है कि वे कहां से आ रहे होंगे'. जिस डिलीवरी बॉय को लेकर उन्‍होंने ये ट्वीट किया था, उसने साहिल से कहा कि आप पहले ऐसे शख्‍स हैं जिसने 10 सालों में उससे बात की और उसे समझा.

Yeah there are bad incidents too. I agree. I've NEVER been rude to a single delivery person because I understand where they maybe coming from. The guy today said I was the first person in 10 years who spoke and understood him without complaining. Just be nice. That's all.



यूजर्स ने दिए रिएक्‍शन, इस फूड कंपनी का भी आया जवाब

इस ट्वीट के बाद कई यूजर्स के भी रिएक्‍शन सामने आए. कई यूजर्स ने कहा कि स्‍पीडी डिलीवरी पर लगाम लगनी चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि 10 मिनट में फूड डिलीवरी को रोका जाना चाहिए. वहीं फूड डिलीवरी कंपनी Zomato का भी जवाब आया है.

देखें यूजर्स के रिएक्‍शन

Govt should come fwd regularizing this kind of speedy delivery.



Hey @deepigoyal, you should stop this 10 minute instant delivery too.



Learn from Dominos. They shut down their 30 minute pizza. — Sachin पंवार 🇮🇳 (@Really_sachin) April 4, 2022

Hi Sachin, we understand your concern and have addressed it here. Kindly do read: https://t.co/uOxJW56JBT — zomato care (@zomatocare) April 4, 2022

I don’t understand this, why people should be the one empathetic, providing tips, and all good gestures while the food delivery companies keep on doing promise which they can’t meet. April 6, 2022

The food delivery apps should have options to chose from for delivery speed. I should be able to tell them that I don't need it in 10 minutes. — Shukla Ji (@Shuks80) April 5, 2022

True. 10 mins. delivery on Indian roads is ridiculous. — Zahid (@MeHateBigots) April 5, 2022

Why are you apologizing? It's his terrible company who is promising 10 mins me delivery and risking their personnel's lives. — Aditya💬 (@adityaTofficial) April 4, 2022

To be honest 99% people don't get angry when their food is delivered late, people are kind and compassionate towards delivery guys. They over speed using a weird vehicle which is almost on the verge of dying to complete more orders for more incentives. — Itachi 🖤🖤 (@n_a_RU_t_o) April 5, 2022

Be nice to *all* service people.



Delivery boys, waiters, attendants, shop employees, the guy who delivers your cylinder.



Be nice, it costs you nothing. https://t.co/Ue5keLLVlF April 6, 2022