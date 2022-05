जब विमान के अंदर छिड़ी जंग! जमकर चले लात-घूंसे, VIDEO VIRAL

एक विमान में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब उसमें सवार कुछ लोगों के बीच लड़ाई हो गई. हालात ऐसे हो गए कि फ्लाइट में ही लात-घूंसे चलने लगे. एक क्रू मेंबर बीच-बचाव करने आता है, लेकिन विमान में मार-कुटाई नहीं रुकती है. इस घटना एक वीडियो भी सामने आया है.

Dutch News के मुताबिक, ये घटना ब्रिटेन के मैनचेस्टर से नीदरलैंड के एम्सटर्डम जा रही KLM Airline की फ्लाइट में हुई. बताया गया कि फ्लाइट में किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हो गई. देखते ही देखते दोनों ओर से मुक्के और लात-घूंसे चलने लगे. इस झड़प में एक यात्री चोटिल भी हो गया.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग एक-दूसरे के ऊपर मुक्के पर मुक्के बरसा रहे हैं. विमान से लोगों के चीखने-चिल्लाने की आवाजें भी आ रही हैं. इस बीच सुलह करवाने के लिए एक क्रू मेंबर आता है, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता.

रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को Schiphol Airport पहुंचने के बाद झगड़ा करने वाले छह ब्रिटिश यात्रियों को अरेस्ट कर लिया गया. मामले में एयरपोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज का कहना है कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है. जांच पूरी होने के बाद एक्शन लिया जाएगा.

