पहले पुलिस को गाली दी, फिर चेहरे पर थूका, ट्रंप विरोधी देवीना सिंह का वीडियो वायरल

अमेरिका में चल रहे चुनाव के बीच कुछ क्षेत्रों से हिंसा की वारदातें भी सामने आई हैं. ट्रंप का विरोध करने वाली एक महिला का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वे पुलिस को गाली देते हुए और फिर चेहरे पर थूकते हुए नजर आ रही हैं.

ये घटना न्यूयॉर्क में हुई थी. देवीना सिंह नाम की ये महिला 24 साल की है. घटना के वक्त उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था. वे वीडियो में पुलिस वाले पर चिल्लाते हुए देखी जा सकती हैं और फिर वे इस पुलिसवाले पर थूकती भी हैं जिसके बाद ये शख्स देवीना को ग्राउंड पर गिरा देता है और उसे अरेस्ट कर लेता है.

A young woman was arrested after she spat in an officer’s face after screaming, “F–k you, fascist,” tonight in the West Village. pic.twitter.com/cfgVLYJ5pc