Delta और Omicron के बीच हो रही बड़ी जंग! कैसे बचेंगे लोग? देखें VIDEO

भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज गति से बढ़ रही है. देश में अब तक ओमिक्रॉन (Omicron) के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा (Delta) की तुलना में अलग हैं और इसकी संक्रामकता भी बहुत ज्यादा है. इसे लेकर सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रोन वेरिएंट को लेकर एक वीडियो शेयर किया है.

पूनावाला ने जो वीडियो शेयर किया है वो 'होम अलॉन' के एक सीन को लेकर बनाया गया है. उन्होंने इस वीडियो पर कैप्शन लिखा है- What's going on here? मतलब यहां क्या चल रहा है? इस वीडियो में एक बच्चा दिखाया गया है जो कि घर पर अकेला है. उसे कुछ लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं. लेकिन बच्चा अपनी स्किल्स से उन्हें धूला चटा देता है.

यह वीडियो एडिटेड है, जिसमें बच्चे को पकड़ने आए शख्स को कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रान वेरिएंट बताया गया है. वीडियो में बच्चा जिस तरह उन्हें पटखनी देता है उसे देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी.

इस वीडियो को अब तक करीब 5800 से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं. कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा, 'सरजी ऐसी वैक्सीन निकालो की मेरी एब्स आ जाएं.'' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ''यहां वैक्सीन निर्माताओं द्वारा लोगों को बेवकूफ बना दिया गया है. क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि दोनों खुराक कोविड के लिए पर्याप्त हैं. और अब जब दो खुराक दे गई हैं. तो उन्होंने पैसा कमाने के लिए बूस्टर डोज निकाल दी. एक बार बूस्टर डोज लगवा लेने के बाद वे एक और नई डोज ले लाएंगे.''

