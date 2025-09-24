फिर वायरल हो रहा मेट्रो में टॉयलेट करने वाले शख्स का वीडियो, क्या है इसकी सच्चाई

इन दिनों एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक बुजुर्ग को दिल्ली मेट्रो ट्रेन के अंदर टॉयलेट करता हुआ दिखाया जा रहा है. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह घटना हाल की है. जबकि, 2017 में भी यह वीडियो लखनऊ मेट्रो से जोड़कर वायरल किया गया था. ऐसे में इस वायरल वीडियो को हाल की घटना बताने का दावा पूरी तरह से सही नहीं है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @tanmoyofc नाम के एक हैंडल से दो दिन पहले यह वीडियो फिर से शेयर किया गया है. इसके बाद से इसे लाखों लोग देख चुके हैं. इसमें एक आदमी दो डिब्बों के बीच जंक्शन पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो शेयर करने वाले ने दावा किया है कि यह घटना दिल्ली मेट्रो की है और वह शख्स ट्रेन में टॉयलेट कर रहा है.

Indians Will Never Disappoint You



'Tau' is Urinating in the Delhi Metro.



A Large Part of this Mentality is now going Abroad and Spreading Filth in those Countries.

कई साल पहले भी वायरल हुआ था ये वीडियो

जब इस वायरल वीडियो की छानबीन की गई तो पता चला कि ठीक यही वीडियो 2017 में भी वायरल हुआ था. उस वक्त जब कुछ दिनों पहले ही लखनऊ मेट्रो की शुरुआत हुई थी. तब इसे लखनऊ मेट्रो की घटना बताकर वीडियो को वायरल किया गया था. जबकि, कुछ सालों बाद फिर से ये वीडियो 2022 में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ.

वीडियो में किए गए दावों की सच्चाई की नहीं हो पाई पुष्टि

ऐसे में यह वायरल वीडियो कब का और कहां का है और क्या सच में ट्रेन में डिब्बों के बीच बैठा शख्स टॉयलेट कर रहा है, इस बात की पुष्टि नहीं होती है. क्योंकि इसे हाल-फिलहाल की घटना बताकर एक बार फिर से वायरल किया जा रहा है, जो एक पुराना वीडियो है और इसके ओरिजनल स्रोत की पुष्टि नहीं होने से इस घटना को दिल्ली मेट्रो की घटना होने का दावा भी नहीं किया जा सकता है.

