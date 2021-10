गलती से 650 करोड़ की क्रिप्टोकरेंसी लोगों के पास पहुंची, CEO लौटाने की कर रहा मिन्नतें

क्रिप्‍टोकरेंसी (Cryptocurrency) का मौजूदा दौर में चलन बढ़ा है. कई देशों के इंवेस्टर्स क्रिप्‍टोकरेंसी में बढ़-चढ़कर निवेश कर रहे हैं. जिसके चलते कई देशों में इसे वैध कर दिया गया है. लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया है.

दरअसल, कई यूजर्स को बिना पैसा लगाए ही 89 मिलियन डॉलर (करीब 663 करोड़ रुपये) की क्रिप्टोकरेंसी मिल गई. बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, डिसेंट्रलाइज्‍ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म 'कंपाउंड' (Decentralized Finance Flatform, DeFi) में अपडेट के बीच एक बग (तकनीकी गलती) की वजह से इसके कई यूजर्स को गलती से लगभग 89 मिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्‍टोकरेंसी सेंड हो गई.

ऐसे में अब इसे वापस पाने के लिए कंपनी के CEO रॉबर्ट लेशनर यूजर्स से निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें क्रिप्टोकरेंसी वापस कर दें. वह यूजर्स से इसे अपनी इच्छा से लौटाने की गुहार लगा रहे हैं. इस मसले पर लेशनर ने ट्वीट किया- "यदि आपको कंपाउंड प्रोटोकॉल त्रुटि (Compound Protocol Crror) से एक बड़ी, गलत राशि प्राप्त हुई है तो कृपया इसे कंपाउंड टाइमलॉक पर वापस कर दें." साथ ही उन्होंने लोगों को रेवेन्यू सर्विस को रिपोर्ट करने की चेतावनी भी दी.

A few hours ago, Proposal 62 went into effect, updating the Comptroller contract, which distributes COMP to users of the protocol.



The new Comptroller contract contains a bug, causing some users to receive far too much COMP. https://t.co/Fy6nLgDqKy