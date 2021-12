हैक हुआ शेफ संजीव कपूर का YouTube चैनल, हैकर ने डाला Bitcoin का Video

देश-दुनिया के जाने-माने शेफ संजीव कपूर का YouTube चैनल हो गया है. ट्विटर पर संजीव कपूर ने जानकारी देते हुए कहा कि मेरा चैनल Sanjeev Kapoor Khazana हैक हो गया है. संजीव कपूर के इस YouTube चैनल पर 6.82 मिलियन (68 लाख) सब्सक्राइबर्स हैं. फिलहाल टेक्निकल टीम काम कर रही है.

शेफ संजीव कपूर ने अपने YouTube चैनल Sanjeev Kapoor Khazana की शुरुआत 29 जुलाई 2009 में की थी. इस YouTube में वह नए-नए डिस बनाने का वीडियो अपलोड करते रहते हैं. Sanjeev Kapoor Khazana काफी पॉपुलर YouTube चैनल है और उसके 68 लाख सब्सक्राइबर्स हैं.

हैकर ने संजीव कपूर के YouTube चैनल का नाम बदलकर Microstrategy Bitcoin कर दिया है. इसके अलावा तीन लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो अपलोड किए गए हैं, जो Bitcoin से जुड़े हुए हैं.

Our YouTube channel Sanjeev Kapoor Khazana has been hijacked. YouTube is resolving this on priority. Sincerely regret the inconvenience.

Thank you for your support.