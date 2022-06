9,000 करोड़ का किया फ्रॉड, फिर 9 साल नाम बदलकर रही महिला!

ब्रिटेन की 'मोस्ट वांटेड महिला' को स्पेन पुलिस ने कुत्ता घुमाते हुए पकड़ लिया. आने वाले कुछ ही दिनों में उन्हें स्पेन से ब्रिटेन वापस प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा. प्रत्यर्पण से पहले उन्होंने स्पेन में अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी भी दी थी.

महिला का नाम साराह पैनित्ज्के है. स्पेन के सिविल गार्ड ने उसे स्पेन के एक छोटे से कस्बे सांता बारबरा में कुत्ते को सैर कराते हुए पकड़ा था. वह यहां पर एक फर्जी पहचान के सहारे रह रही थी.

वह पिछले 7 साल से इस जगह पर रह रही थी. यहीं एक शख्स से शादी भी कर ली थी. हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि उस शख्स की जिंदगी लीवर में गंभीर समस्या की वजह से ज्यादा लंबी नहीं है. इंग्लैंड के यॉर्कशायर की रहने वाली साराह पैनित्ज्के इस कस्बे में फर्जी इटालियन पहचान और एक अलग नाम एंटोनिएटा आर्गुएलियो से रह रही थी.

Sarah Panitzke, from York, will be extradited to the UK after spending nine years on the run https://t.co/4odaC28IBK