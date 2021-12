खून की प्यासी हुई गिलहरी! 2 दिन में 18 लोगों को बनाया शिकार

ब्रिटेन के फ्लिंटशायर (UK, Flintshire) में एक खून की प्यासी गिलहरी (Squirrel) ने आतंक मचा दिया. गिलहरी गार्डन में सैर करने आए बूढ़े, बच्चों और पालतू जानवरों पर हमला कर उन्हें लगातार घायल कर रही थी. उसने पिछले एक हफ्ते में कम से कम 18 लोगों को जख्मी कर दिया.

हालांकि, 48 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गिलहरी को पकड़ लिया गया. लेकिन तब तक उसने इलाके में दर्जनों लोगों पर हमला कर उन्हें चोटिल कर दिया था. 'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, गिलहरी के हमले से दर्जनों स्थानीय लोगों के हाथों में काटने और खरोंचने का निशान मौजूद हैं.

लोगों ने इस गिलहरी का नाम 'स्ट्राइप' (Stripe) रखा है, जो 'द ग्रेमलिन्स' (The Gremlins) फिल्म के विलेन का नाम है. इस 'खूंखार' गिलहरी को मंगलवार (28 दिसंबर) को पकड़ा जा सका. 65 साल की कोरीन रेनॉल्ड्स (Corrine Reynolds) ने एक जाल की मदद से उस गिलहरी को पकड़ा और उसे जानवरों की एक संस्था RSPCA को सौंप दिया.

Bloodthirsty SQUIRREL terrorises town by biting 18 victims in rampage that leaves many too scared to leave their homes https://t.co/a8gjDlSHrl