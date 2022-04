बंगला, पैसा, गाड़ी चाहने वालों के लिए UP पुलिस ने क्या ट्वीट किया?

April Fools day 2022 Best Viral Memes: हर साल 1 अप्रैल को आपका कोई न कोई नजदीकी प्रैंक करने की कोशिश करता है, लोग कई मर्तबा एक दूसरे से झूठ बोलकर, मजाक कर 'अप्रैल फूल डे' को मनाते हैं. 'अप्रैल फूल डे' पर इस साल भी सोशल मीडिया पर भी काफी मीम्‍स शेयर किए गए. वहीं यूपी पुलिस का ट्ववीट भी काफी फनी है.

यूपी पुलिस ने भी अप्रैल फूल डे के मौके पर एक ट्वीट शेयर किया, जो साइबर ठगी से बचने के लिए है. इसमें नेटफिल्‍कस पर आई जामतारा सीरीज का सीन शेयर किया गया है. इसमें एक शख्‍स लोगों को फोन कर उन्‍हें इनाम मिलने की बात कहता है. यूपी पुलिस का जो ट्वीट है, उसमें लिखा है-'बंगला,पैसा,गाड़ी चाहिये ? अपनी मेहनत पर भरोसा रखें. साइबर अपराधियों के झांसे में आकर अपना कार्ड, सीवीवी नम्बर या ओटीपी बताकर अपनी क़िस्मत का ‘JAMTA₹A’ ना करें.

यहां देखें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अप्रैल फूल डे को लेकर वायरल ट्वीट

ट्विटर पर भी कई मीम्‍स शेयर हुए हैं. एक शख्‍स ने एक मीम शेयर किया, इसमें लिखा है, 'आज अप्रैल फूल डे है, किसी पर भी विश्‍वास नहीं करना, यहां तक कि खुद पर भी यकीन न करें.'

एक और मीम एक यूजर ने शेयर किया, जिसमें उसने लिखा था ,'अगर आपका सामना आत्‍ममुग्‍ध से होता है, तो हर दिन आपके लिए अप्रैल फूल डे है.'

I don't think a women will ever laugh at this one. If she laugh marry her 🤣 #AprilFoolsDay #AprilFoolDay pic.twitter.com/CTppyeiaKO — Longshithung Yanthan (@Longshi_Naga) April 1, 2022

When tomorrow is April Fools day but your whole life is a joke pic.twitter.com/qP059z2c1Z — Owen Thanos (@Slim_Thanos) March 31, 2022

Since April Fools Day is fast approaching, thought we all need some reminding. pic.twitter.com/4vsjcVRqY8 — Joena San Diego (@joenasandiego) March 31, 2022

april fools day means nothing to me my life already a joke — juju 💰 (@ihyjuju) April 1, 2022

DO NOT believe in everything you read today. #AprilFoolDay Don’t worry i won’t make any jokes here cause I hate them. 😆 pic.twitter.com/E5taYS6Tmj — ✴️Captain Marvel NEWS ✵ (@CaptMarvelNews) April 1, 2022

It is human nature to think wisely and act foolishly.#AprilFoolDay pic.twitter.com/9ze5HuEh5m — Vanita Vivek Narayane (@VanitaNarayane) March 31, 2022

Well! It will be quite common if you try to fool someone on 1st April. Instead, why don’t you consider to surprise your acquaintance by gifting a sapling as part of #GreenIndiaChallenge to make the #AllFoolsDay an #AllCoolDay 🌱.#AprilFoolDay pic.twitter.com/K50tKSP9k9 — Santosh Kumar J (@MPsantoshtrs) April 1, 2022

Every day is April Fools Day when you have to deal with a narcissist. 🙃🤡 pic.twitter.com/VIi5qWTkk9 — Brandon Myers (@RoninNoChill) April 1, 2022

It’s April Fools Day.

Don’t trust anyone.

Not even yourself. pic.twitter.com/xlOoFcMylI — Joey (@TheAn1meMan) April 1, 2022