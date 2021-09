'कार प्रोडक्शन कठिन', एलोन मस्क के ट्वीट पर आनंद महिंद्रा ने दिया ये जवाब

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक्टिव रहने वाले महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) का एक ट्वीट चर्चा में है. आनंद महिंद्रा ने कार उत्पादन (Car Production) के मसले पर टेस्ला (Tesla) के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) के विचार का जवाब दिया है.

दरअसल, एलन मस्क (Elon Musk) ने मंगलवार को ब्रिटिश टेक कंपनी Dyson की इलेक्ट्रिक कार (Electric Car) बनाने के असफल प्रयास से संबंधित एक कहानी पर ट्वीट किया. जिसमें उन्होंने कहा- "उत्पादन कठिन है. पॉजिटिव कैश फ़्लो के साथ उत्पादन बेहद कठिन है."

टेस्ला (Tesla) के सीईओ ने आगे कहा कि 'बड़े मौजूदा कार निर्माता अपनी कारों को लो से जीरो मार्जिन तक पर बेचते हैं. पार्ट्स रिप्लेसमेंट से भी उनकी कमाई होती है. उन्होंने रेजर और ब्लेड का उदाहरण देते हुए कहा कि नई कार कंपनियों को ये लाभ नहीं मिलता है. उनके पास बिक्री और सेवा बुनियादी ढांचे की भी कमी है.

You said it, @elonmusk And we’ve been doing that for decades now. Still sweating & slaving away at it. It’s our way of life… https://t.co/EGpcyKrRhF