शार्क का आधा शरीर कट चुका था, फिर भी करती रही शिकार की कोशिश!

एक स्पैनिश वैज्ञानिक ने समुद्र के अंदर एक बेहद अनोखे नजारे को अपने कैमरे में कैद किया है. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक घायल शार्क समुद्र में अपने लिए शिकार ढूंढ रही है. उसकी हालत बेहद नाजुक है. शरीर का आधा हिस्सा कटा हुआ है और शरीर से खून भी निकल रहा है.

35 वर्षीय वैज्ञानिक डॉ. मारियो लेब्रेटो ने बताया कि ये वीडियो स्पेन के एक तट का है. वह समुद्र में तैर रहे थे और उसकी सतह से जब एक से दो मीटर नीचे गए तो उन्होंने इस नजारे को देखा.

उन्होंने बताया कि उस शार्क को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका शिकार करने की कोशिश की हो. या फिर किसी बड़ी मछली ने हमले में उसे घायल कर दिया होगा. क्योंकि उसके शरीर का एक हिस्सा बिल्कुल ही गायब था. जैसे किसी ने उस हिस्से को खा लिया हो. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे वह पानी में इधर-उधर भटक रही है और उसके शरीर से बेहिसाब खून भी निकल रहा है.

वैज्ञानिक के मुताबिक, शार्क की हालत थोड़ी देर बाद खराब होती गई और ऐसा लग रहा था मानो वह थक सी गई हो. लेकिन फिर भी वह 20 मिनट तक यूं ही अपने शिकार को तलाशती रही. उस दौरान उसने कुछ मछलियों को पकड़ने की कोशिश भी की. लेकिन नाकाम रही. जबकि उसके पास से ही कई छोटी मछलियां गुजर भी रही थीं.

