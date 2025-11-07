क्रिसमस पर थाईलैंड घूमने का मौका, IRCTC का धमाकेदार ऑफर

अगर आप इस क्रिसमस और नए साल पर विदेश घूमने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए IRCTC एक शानदार मौका लेकर आया है. IRCTC ने लखनऊ से थाईलैंड के लिए एक इंटरनेशनल हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है. ऑफर 6 दिन की विदेश यात्रा कराएगा, जिसमें आप थाईलैंड के दो सबसे मशहूर शहर घूम सकेंगे.
यह इंटरनेशनल टूर पैकेज थाईलैंड कॉलिंग नाम से 24 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक चलेगा. यानी क्रिसमस के मौके पर पूरे 6 दिन और 5 रातें आप थाईलैंड के दो लोकप्रिय शहरों पटाया और बैंकॉक की सैर कर सकेंगे.
उड़ान: यात्रियों की उड़ान एयर एशिया की डायरेक्ट फ्लाइट से होगी.
ठहरने की व्यवस्था: यहां आपको रहने के लिए 4 स्टार होटल मिलेगा.
खाना: यात्रा के दौरान नाश्ता, 5 लंच और 4 डिनर दिए जाएंगे.
अन्य सेवाएं: यात्रियों को ट्रैवल इंश्योरेंस और गाइड की सुविधा भी मिलेगी.
इस पैकेज में थाईलैंड के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा शामिल है. जैसे टाइगर पार्क, कोरल आइलैंड, अल्काजार शो, बैंकॉक मंदिर दर्शन, चाओ फ्राया क्रूज डिनर, सफारी वर्ल्ड, सी लाइफ ओशियन वर्ल्ड और जेम्स गैलरी.
एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का किराया ₹75,400, दो या तीन लोगों के साथ ठहरने पर ₹63,500 प्रति व्यक्ति, जबकि बच्चों के लिए कीमत ₹59,000 बेड सहित और ₹52,300 बिना बेड रखी गई है.
यह पैकेज पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बुक होगा. बुकिंग आईआरसीटीसी के लखनऊ कार्यालय या वेबसाइट www.irctctourism.com पर की जा सकती है. इस क्रिसमस, अगर आप भारत से बाहर किसी यादगार जगह की तलाश में हैं, तो थाईलैंड कॉलिंग पैकेज आपके लिए एक परफेक्ट मौका साबित हो सकता है.